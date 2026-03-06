La sustancia encontrada en el auto de Britney Spears complica su situación tras la detención en California

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a quedar en el centro de la escena luego de haber sido detenida en California tras ser interceptada por la policía bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un dato que podría complicar aún más su situación judicial: los agentes encontraron una sustancia desconocida dentro de su automóvil.

El episodio ocurrió este miércoles por la noche en el condado de Ventura, California, cuando la artista de 44 años fue detenida durante un control de patrulla en una autopista, según información difundida por medios estadounidenses y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La sustancia hallada en el vehículo

Durante el procedimiento policial, además de las sospechas iniciales por conducir bajo los efectos del alcohol, los efectivos hallaron en el vehículo una sustancia cuya composición aún no fue determinada.

Actualmente, las autoridades se encuentran analizando ese material para establecer de qué se trata, lo que podría influir directamente en la causa que se abrió tras la detención.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el tipo de sustancia ni sobre la cantidad encontrada, aunque el resultado de los análisis será clave para definir los próximos pasos del proceso judicial.

Traslado al hospital y análisis de sangre

De acuerdo con los registros de los reclusos de la prisión de Los Ángeles, Spears ingresó alrededor de las 3:00 de la madrugada y fue liberada cerca de las 6:00 de este jueves.

Antes de ser fichada, la cantante fue trasladada a un hospital cercano a su vivienda en Westlake Village, donde le realizaron una extracción de sangre para determinar su nivel de alcohol en sangre.

Los resultados de ese examen también serán determinantes para la investigación.

La audiencia judicial

Tras recuperar la libertad bajo un procedimiento conocido como “citación y liberación”, Spears deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se analizarán las circunstancias del episodio.

La presencia de la sustancia hallada en el vehículo podría agravar la situación judicial de la cantante, dependiendo del resultado de los análisis.

La postura del entorno de la cantante

Mientras avanza la investigación, el entorno de la artista expresó que esperan que la Justicia tenga en cuenta los antecedentes de Spears vinculados al abuso de alcohol y drogas.

En ese sentido, su representante Cade Hudson señaló que el objetivo es que el caso derive en un proceso de tratamiento y recuperación, en lugar de una condena de prisión.

“Este fue un incidente desafortunado e inexcusable. Britney tomará las medidas adecuadas, cumplirá con la ley y esperamos que esto marque el inicio de un cambio largamente esperado en su vida”, expresó.

También agregó que su familia y su entorno cercano ya están trabajando en un plan de apoyo para ayudar a la cantante en esta nueva etapa.