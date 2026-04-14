«Tiene una bomba»: un futbolista de Primera Nacional desató el caos en un avión y terminó imputado

El operativo incluyó evacuación de pasajeros y revisión completa de la aeronave tras la falsa alerta.

El futbolista Emiliano Endrizzi fue imputado por intimidación pública luego de haber generado alarma al afirmar que un pasajero llevaba una bomba en un avión que estaba por despegar hacia Buenos Aires. El hecho activó un amplio operativo de seguridad y obligó a evacuar la aeronave.

La acusación fue formalizada en una audiencia judicial en la que se dispuso que el jugador continúe en libertad, aunque bajo medidas restrictivas. Entre ellas, deberá presentarse periódicamente ante la Policía Federal y tiene prohibido salir del país sin autorización.

De un vuelo al escándalo: un futbolista de Primera Nacional dijo que había una bomba y ahora enfrenta cargos.

El episodio a bordo

El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se encontraba embarcado en un vuelo comercial. Según la investigación, el imputado señaló a otro pasajero y expresó en voz alta: «Él lleva una bomba».

La frase generó temor inmediato entre los pasajeros y obligó a la tripulación a activar el protocolo de seguridad. La aeronave fue trasladada a una zona aislada, se evacuó a todos los ocupantes y se realizó una requisa completa con personal especializado.

Tras más de tres horas de operativo, se descartó la presencia de explosivos. Sin embargo, la fiscalía avanzó con la causa al considerar que el hecho alteró el funcionamiento del servicio aéreo y provocó alarma pública.

“El imputado generó un temor concreto y un despliegue total de recursos de seguridad”, sostuvo el fiscal del caso durante la audiencia.

La imputación y las medidas

La conducta fue encuadrada como intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte. Para la fiscalía, existen “sobrados elementos” para sostener la acusación.

Si bien el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva por la gravedad del hecho, el juez resolvió una medida intermedia y dispuso la libertad del acusado con restricciones.

El magistrado remarcó que este tipo de conductas deben ser tratadas “con severidad”, al advertir el impacto operativo y económico que implican, además del temor que generan en la población.

La defensa y el contexto

La defensa del jugador sostuvo que se trató de un “comentario desafortunado” realizado en una conversación informal y negó la existencia de riesgo de fuga. Además, presentó documentación para acreditar arraigo en la provincia.

El imputado participó de la audiencia a través de Zoom. Foto Captura.

El imputado optó por no declarar en esta instancia. Por su parte, la fiscalía también analiza posibles medidas para reparar el daño ocasionado, incluyendo la eventual intervención del Estado nacional como querellante.