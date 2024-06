Cambios en Gran Hermano: por qué Telefe no tendrá gala este jueves 20 de junio 2024

Luego de la sorpresiva eliminación de Furia, Telefe preparó un importante cambio en la programación del canal con respecto a Gran Hermano. El canal decidió una modificación para los días y horarios de las galas del reality, por diversos motivos, por lo que la gala del jueves, en la que habitualmente el líder realiza su jugada final para el armado de la placa, no saldrá en vivo.

El motivo de la cancelación es que Telefe transmite el debut de la Selección Argentina en la Copa América 2024.

Por qué se suspendió la gala de Gran Hermano

Como todos los jueves, correspondía que Gran Hermano tenga una nueva gala salvación del líder, cuando saca a alguien de placa y agrega a otro; pero fue suspendida, según anticipó el propio conductor Santiago del Moro.

Es que Telefe transmite este jueves el partido de la Selección Argentina ante Canadá en Estados Unidos, por la Copa América 2024.

Furia reveló quién quiere que gane Gran Hermano

Furia fue eliminada de Gran Hermano y se hizo presente en El Debate. Allí contó quién le gustaría que gane el certamen. “Me encantaría que gane el que lo merece. Emma. Lo que realmente quiere es una casa, si se lo tiene que merecer, me gustaría que lo gane Emmanuel. Me gustaría que levante la bandera gay”, señaló Juliana ante la consulta de Santiago del Moro.