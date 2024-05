Gran Hermano mostró todos los castings de los participantes: El cambio de Furia que sorprendió

Gran Hermano tuvo un programa muy especial este jueves. Santiago Del Moro compartió los mensajes de los familiares de los jugadores y dejó lagrimeando a más de uno.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa: el conductor también les mostró a los «hermanitos» sus «pruebas de cámara» para ingresar a la casa más famosa del país. Los vídeos dejaron frases hilarantes y mostraron los impresionantes cambios en los participantes.

Florencia Reginor: «Me odian por ser linda»

La modelo de 27 años fue contundente a la hora de hacer su casting. “Sé que hay mucha gente que me odia pero no me importa. Me odiás porque soy linda y no me conocés” afirmó.

También contó como es en el amor y que espera de un hombre. “Soy mucho de la miradita. Te miro pero espero que vengas vos, si no venís sos un bolud*. No quiero un rugbier ni un empresario: quiero un rocho”sentenció.

Florencia afirmo que no le gusta bañarse pero que lo hace porque «sino tiene olor a chivo y el pelo duro”.

El casting de Mauro Dalessio

Mauro comenzó contando que es dueño de una bar llamado Jagger y que tiene muchos conocidos en la noche.

“Nunca estuve de novio porque me mandé cagadas. Siempre busqué minas que sean cancheras porque me aburro, pero dentro del estereotipo de rubia milipili y con uñas, que son fundamentales” explicó el exrugbier.

“Soy tincho pero con estilo, los tinchos no se visten como yo. Soy un tipo muy egocéntrico, me gusta que me miren» dijo por entonces el participante.

Nicolás Grossman: «Me dicen que soy igual al Chino Darín”

“Me dedico a cambiarle la vida a la gente con un programa de transformación física”comentó Nicolás, oriundo de Ramos Mejía. “Me dicen que soy igual al Chino Darín” confesó.

El «hermanito» habló sobre como es en el amor. “Soy romántico y seductor. Me cuesta engancharme con una mina que me guste” comentó.

“No soy engreído, soy objetivo, sé que va a ser difícil que haya alguien más lindo que yo en la casa” expresó el modelo.

Zoe Bogach: «No me gusta trabajar, limpiar ni estudiar»

Por su parte, la jugadora Zoe Bogach, líder de la semana contó todo lo que le gusta y no le gusta hacer. “Me gusta el sushi, salir de compras. No me gusta trabajar, limpiar ni estudiar. Sí cocinar y cosas dulces” contó.

“Siento que nací para esto, que es mi oportunidad. Amo el show» afirmó Zoe. “En verano vacaciono en Punta y Miami. El resto del año voy a distintos países” comentó la joven de Recoleta.

El casting de Furia y su impresionante cambio

Lo primero que llamó la atención de la «prueba de cámara» de Juliana «Furia» Scaglione es su voz, mucho más aguda que su voz actual. Luego, la «hermanita» explicó que es porque antes no fumaba.

“Vengo de una familia artística. Me gusta cantar, actuar y desde chica siempre me miro al espejo” contó.

“Cuando empecé a salir con mujeres en mi familia pensaban que no era real. Me pasa que provoco mucho morbo y que no me presentarían ante una madre, pero yo me veo ante el espejo y lo linda que soy” confesó Juliana.

“No muestro muchos mis sentimientos, así que esto es una especie de armado” afirmó. Luego, recordó a Alfa, quien se copnvirtió en su amigo cuando ingresó este año. «Mi personaje favorito es Alfa, no me importa lo que diga” dijo.

Bautista Mascia: «Soy un tincho evolucionado»

«Mis amigos argentinos me joden con que soy Tincho, pero yo no me considero así, me siento un Tincho evolucionado» comenzó contanto el jugador uruguayo.

«Veo Gran Hermano como un experimento social que es muy loco, ya me embalé, quiero estar ahí, me divierte» afirmó Bautista. Además, el «hermanito» confesó que no se considera bueno para «venderse».

«Soy muy malo para venderme a mí mismo, no soy bueno para reflejarme hablando, a mi me cuesta eso, la producción pudo ver más allá de eso» dijo Bauti.

Emmanuel Vich y su conmovedora historia de vida

Emmanuel, quien se desempeña como peluquero tanto dentro como fuerta de la casa, contó su historia de vida. Confesó que su familia lo echó de su casa por ser gay.

“Me echaron a los 12 años de mi casa y estuve laburando desde entonces como pude, anduve cortando el pelo” dijo.

“Con Nico nos amamos a primera vista, a los dos meses me fui con él” contó Emma sobre su relación con su marido. “Yo le veo algo lindo a toda la gente. Todos tienen algo especial” afirmó el participante.

Martín Ku: «Me pone triste el sufrimiento animal»

“Me dedico a la preparación física pero hago castings de publicidad» comenzó contando el rionegrino.

“Mi novia era fan de Gran Hermano y yo andaba con el celu pero relojeaba» dijo sobre su novia Marisol. «Si me va bien acá, me va a ir bien con el gimnasio” continuó el oriundo de Viedma.

“Algo que me pone triste es cuando los animales sufren. Puedo llorar si veo a un perro medio medio” dijo el dueño de Arturo. “Si me llevo más o menos con alguien, lo mato. Soy muy competitivo” confesó «El Chino».

El casting de Darío y la reacción de su familia

«Cuando surgió la oportunidad seria de que yo podía entrar, mi familia estuvo unos días riéndose» comenzó a contar el jugador de 57 años.

El comerciante explicó porque quería entrar a la casa más famosa del país. «Muchos a esta edad se fijan en el qué dirán, pero a mí me parece muy interesante como experiencia» afirmó.

«El encierro me parece muy atractivo, más allá de lo que pueda surgir con los participantes» dijo el oriundo de La Plata.

Virginia Demo y su historia en el stand up

«Hace diez años que haga stand up, entonces en Gran Hermano vi un montón de oportunidades juntas» comenzó contanto Virginia. «Vi la oportunidad de mostrarle a mi familia que le podés hacer bien con el humor y que la gente me conozca, necesito un espacio para que vean lo que hago» confesó.

“Me echaron después de 35 años de mi trabajo de una manera injusta y espantosa, pero me dio la oportunidad de hacer este casting” admitió. Luego, se expresó sobre su vida romántica: “Parejas formales tuve dos… tóxicas de mierd*”.