Furia eliminada de Gran Hermano: el insulto a Los Bros antes de salir de la casa

Juliana, la jugadora de Gran Hermano conocida popularmente como Furia, fue eliminada del reality de Telefe. Como no podía ser de otra manera, la polémica participante protagonizó un nuevo escándalo, segundos antes de abandonar la casa.

La doble de riesgo, que mantuvo distintas actitudes violenta durante su estadía en el juego, lanzó un duro insulto contra Los Bro, el grupo que conforman Martín Ku, Bautista y Nicolás.

Furia de Gran Hermano insultó a Los Bros

Conocidos los resultados, y antes de retirarse, Furia de GH abrazó a su amigo Emmanuel que se encontraba llorando por su salida pero disparó un duro comentario contra el grupo de amigos. “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mierd… que siempre. Falsos, falsitos. Ustedes son unos falsos, fallutos”, lanzó.

Fiel a su estilo, en la pasarela les pidió además a los participantes que no canten y cuando el Big la despidió lanzó: «Gran Hermano es mío”. “No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y que la casa es mía (…) Voy a hacer quilombo en el panel, mi amor”, expresó, al retirarse de la casa.

La eliminación de Furia de Gran Hermano

Juliana «Furia» Scaglione se convirtió en la jugadora con más placas de nominaciones en Gran Hermano y en un mano a mano contra Martín Ku, Furia quedó eliminada con el 62,4% de los votos.

Juliana se encontraba camino a la recta final, entre los mejores seis jugadores del reality junto a Martín Ku, Bautista, Emmanuel, Nicolás y Darío.