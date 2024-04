Cami Homs volvió al país y pasó un incomodo momento por culpa de Tini Stoessel

La modelo regresó al país luego de pasar unas vacaciones junto a sus hijos y su madre, en medio de la polémica que se generó con el lanzamiento del nuevo disco de Tini Stoessel.

Camila fue abordada por las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece) y se negó a brindar una nota. «Hola Cami, ¿cómo andás? ¿Tenés un minuto con nosotros para hablar?», le pidió al cronista de Socios, único medio presente. Pero ella le contestó que no. «Te queremos robar un minutito. ¿Podemos frenar?», le pidió el movilero. «No chicos. ¿Me dejan pasar?», fue la tajante y última respuesta de Camila mientras avanzaba con sus valijas por el hall de arribos de Ezeiza.

Lejos de rendirse, el periodista siguió insistiendo en conseguir alguna declaración de la modelo sobre el «escándalo mediático» y las «declaraciones de Tini en su nueva canción». Ya de mal modo, cansada por el asedio que estaba viviendo, la modelo le dijo que no y le pidió permiso para poder pasar.

«¿Podemos saber qué te parecieron las declaraciones de Tini? ¡Tu papá salió a defenderte! ¿Hablaste con él?», volvió a la carga el notero del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Para ese entonces, el semblante de Camila había cambiado por completo. «Cami, tu papá dijo que durante años habías sido engañada y maltratada…», insistió una vez más el cronista.

«Ni de ti», el tema con el que Tini apunta contra Rodrigo de Paul y Camila Homs

La canción Ni de ti, en cuyo estribillo dice, entre otras fuertes frases: «Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela», refiere a los escándalos que desencadenó su romance con Rodrigo De Paul, ex de Camila y padre de sus dos hijos: Francesca y Bautista.

En la canción, Tini recuerda que la tildaron de “roba maridos” y que la catalogaron como “drogadicta”: “Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”.

“Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”, dice en su canción, en la cual incluyó audios de su abuela, que le dio consejos en dicho momento.

Cinthia Fernández se solidarizó con Cami Homs y acusó a Rodrigo de Paul de tener “poco huevo”

El nuevo álbum de Tini Stoessel, “Un mechón de pelo”, dio lugar para que todos opinen, es por eso que tanto los familiares y las fans de Tini publicaron varios comentarios en redes sociales y muchos famosos dieron su punto de vista en programas de televisión.

Una de las que opinó fue Cinthia Fernández, que no dudó en criticar al jugador de la Selección argentina, tras la complicada experiencia que tuvo con su ex marido, Matías Defederico, también jugador de fútbol.

“De Paul más cagón no puede ser, ¿no? El único que no priorizó sus hijos fue él. ¿Es necesario lo que hace? ¡Más cholulo y poco huevo no hay!”, comentó Cinthia, luego de leer el comunicado que escribió el jugador “bancando” a Tini con su nuevo tema.

El mensaje de Rodrigo de Paul para Tini

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo”, escribió Rodrigo de Paul

Además, remarcó que pasó por encima de nadie: “El día de mañana ellos estarán orgullosos como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso”.

“Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido… La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar”, cerró De Paul.