Cantó con Drexler y abrió el show de Divididos: ¿Quién es Joaco, el joven de Neuquén que cautivó a OLGA? 

Una llamada al éxito tuvo en estos días Joaquín Martínez, el artista de Zapala que se presentó en OLGA el pasado jueves. El joven de 22 años oriundo de Neuquén estudia Música Popular en General Roca y viajó a Buenos Aires para visitar algunos amigos, sin embargo, no desaprovechó la ocasión para pasar por el streaming más convocante del país. Allí cautivó a miles de oyentes que presenciaron el momento.

Joaco es un zapalino que lleva la música en la sangre. Porque mientras crecía escuchaba a su papá, también a su mamá, y ni que hablar de sus tíos. En los encuentros familiares nunca faltó una guitarra, ni una melodía de folclore. Todo era absorbido por Joaquín, que a los 18 compuso su primera canción y desde ese momento su vida fue un total despliegue.

“Proyecto estar viviendo en Buenos Aires”

Joaco lleva tres años estudiando la Licenciatura en Música Popular de IUPA en la ciudad de General Roca. Pese a encontrar una ciudad muy cultural y musical, su proyecto de vida es estar en Buenos Aires.

A la gran ciudad llegó hace algunos días para visitar algunos amigos y buscar cumplir algunos sueños. “Estoy proyectando un disco para que salga el año que viene y en Buenos Aires estamos organizando como lo vamos a encarar”, detalló el artista que se concibe como cantoautor.

Sus días en San Telmo, donde vive su amigo Juano, lo inspiraron y compuso una canción para esa ciudad. Además comenta que en el encuentro con productores, plantea reinventarse constantemente con la música que hace.

Son canciones que nacen en la guitarra y su voz. “Hago canciones. No se encasillarme en un género, pero los tintes del folclore siempre están presentes”, detalla Joaquín que tiene a Jorge Drexler como máximo referente, artista con el cual compartió una canción.

No se da para todos los artistas tener la posibilidad de compartir una canción con sus máximos referentes o incluso, abrir los shows, como sucedió con Adrián Berra. “abrí su show en Roca y estoy siempre expectante para colaborar con él.

Como si fuese poco, Catriel – el baterista de Divididos– lo hizo parte del show de la aplanadora del rock en Neuquén.

El crecimiento de su carrera musical lo describe como “orgánico”

Desde el exterior se observa una buena relación entre Joaco y las redes sociales, sin embargo, cuenta que no las entiende demasiado. “Los algoritmos y las restricciones me conflictúan un poco”.

Además, sostiene que tiene que “ir trabajando por que siento como la presión de conformar un público sólido. Por eso es que ya estamos preparando la una canción que saldrá en los próximos días”.

Fue el ganador de IUPA CANTA y ahora es un agradecido de la Universidad Pública

Joaquin logró manifestar su inspiración con su primera canción a los 18. En ese momento compuso “El Ocaso”, tema que se llevó todas las menciones en el certamen.

Ese hecho fue un impulso que lo llevó a salir de Zapala y terminar en General Roca estudiando la licenciatura, un lugar que para él no es solo un espacio de formación en lo musical, sino también desde lo humano. “Profesores como Gastón Cinquegrani, Daniel Sánchez, Jesús Fernández, me inspiran mucho. Tener a profesores que tengan la vocación de enseñar han aportado un montón a mi lado creativo, porque antes no tenía tantos conocimientos”.