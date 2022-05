Censo 2022: políticos y famosos que no fueron censados se quejaron en las redes

El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 se realizó este miércoles en todo el país con un operativo que involucró a más de 600.000 personas, entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales, en el marco de una jornada declarada feriado nacional. Desde el Indec destacaron que la participación fue muy buena pero admitieron que hubo algunos inconvenientes por la cantidad de casos reportados en los que no recibieron la visita del censista.

Por este motivo el Indec informó que se rehabilitará el censo digital para aquellas personas que no fueron censadas. De acuerdo a lo precisado por el organismo, el sitio ya está habilitado nuevamente hasta el 24 de mayo inclusive. También detalló que habrá operativos de «recupero» en zonas a las que no llegaron los encuestadores.

No fueron pocas las celebridades y personajes que usaron las redes sociales para expresar sus quejas ante la ausencia del censista.

No funcionó mi censo digital ni me censaron presencialmente. Digo para que @MarcoLavagna sume 7 habitantes más a la cuenta general. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) May 18, 2022

El expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “No funcionó mi censo digital ni me censaron presencialmente. Digo para que Marco Lavagna sume siete habitantes más a la cuenta general”.

No me censaron

6 censistas pasaron por mi cuadra.

Yo, desde la ventana: -"Venís a censarme?"-

(miran la planilla)

-" No, no me toca a mí"

-"Y no podés hacerlo igual?

-No

-"Pero podés agregarme desde la app"

-"la app no funciona"



6 diálogos iguales a lo largo del día — Viviana Saccone🇦🇷 (@ViviSaccone) May 18, 2022

La actriz Viviana Saccone también se quedó «plantada» en su casa por el censista y recreó el diálogo que mantuvo con otros censistas que pasaban por la calle. “¿Venís a censarme? (miran la planilla). ‘No, no me toca a mí’. ¿Y no podés hacerlo igual? ‘No’. ¿Pero podés agregarme desde la app? ‘La app no funciona’”, expresó.

Estimado @MarcoLavagna siendo las 18:00 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14). Como debemos proceder? Sacamos turno para otro día? — Martin Tetaz (@martintetaz) May 18, 2022

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz escribió en su cuenta de Twitter: “Estimado Marco Lavagna: siendo las 18:00 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14). ¿Como debemos proceder? ¿Sacamos turno para otro día?”.

Borré el mail del censo porque tenía un error de ortografía. Y ya dijo Lavagna que si hicimos el digital vale. Así que listo. Gracias a los que me contestaron con amabilidad. ❤️😊 — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) May 18, 2022

La escritora Claudia Piñeiro contó que no habían pasado por su edificio a censar y consultaba a sus seguidores si era posible que ya no pasaran después del horario estipulado.

Si no nos censaron a nosotros que estamos a 3 km del obelisco no me quiero imaginar zonas rurales — Sara Stewart Brown (@Kiwita) May 18, 2022

Por su parte, la artista Sara Stewart Brown destacó la falta de censo en una zona céntrica y apuntó: “Si no nos censaron a nosotros que estamos a 3 km del Obelisco no me quiero imaginar zonas rurales”.

La mediática abogada Ana Rosenfeld también se sumó a los reclamos. “No llegaron. Recién volví a llamar para confirmar. Hice el censo digital, pero no vinieron a casa”, contó.