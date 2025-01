Chiara no da más por la vuelta de Jenifer a Gran Hermano: «estoy tocando fondo»

Tras la inesperada salida de Andrea Lázaro de Gran Hermano, el Big decidió dejar que la gente elija a quien va a reemplazar a la jugadora. La elegida fue Jenifer Lauría, algo que no le cayó nada bien a Chiara Macuso, su examiga, quien empezó a ser muy cercana con Giuliano Vaschetto. Los celos se apoderaron de la jugadora y ahora oscila entre la bronca y el llanto.

Chiara Mancuso rompió en llanto en el confesionario: «me siento expuesta y desnuda»

La relación entre Giuliano Vachetto, Jenifer Lauría y Chiara Macuso llenó la casa de Gran Hermano de tensión. El vinculo entre los hermanitos no mejora y mientras Jenifer continuá con su plan de «clavarle un puñal por la espalda» a Giuliano, Chiara explotó en el confesionario.

Semanas atrás, Mancuso y Lauría eran intimas amigas, hasta que la ex de Ricardo Centurión fue eliminada. Mientras la joven se encontraba fuera de la casa, la oriunda de Ezeiza comenzó un romance con Vachetto, al no esperar que la «hermanita» reingresara a Gran Hermano.

Su vuelta tiró por la borda su vinculo romántico con Nano, ya que inmediatamente el regreso a los brazos de Jenifer, sin saber que ella pretende traicionarlo tarde o temprano. La situación dejó aislada a Chiara, quien frente a sus compañeros se muestra fuerte pero en el confesionario rompió en llanto.

“Me siento mal por tener que hacerme cargo y tomar decisiones como ir contra Jeni y Nano”, expresó la modelo y actriz. “No quiero competir con una mujer por un hombre que no es mi mundo acá”, sostuvo una vez más la jugadora aunque aclaró que “siente que Jenifer no la va a terminar con el tema”.

“Yo me hago cargo de que son consecuencias de algo que hice. Me siento expuesta y desnuda aunque entiendo que es parte de esto, pero estoy tocando fondo por más que tenga fortalezas. No lo puedo manejar y me siento mal”, declaró ante las cámaras la participante.