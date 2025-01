Prueba del líder en Gran Hermano: Giuliano es el líder luego de que el Big descalificara a un participante  

Giuliano Vaschetto, uno de los jugadores que está en el ojo de la tormenta en Gran Hermano, es el líder de la séptima semana y tendrá inmunidad por siete días más.

En la prueba, disputó la final con Santiago Algorta, uno de sus oponentes dentro de la casa y ahora tendrá beneficios para conformar la placa de nominados.

El líder les dio super beneficios a tres jugadores: Juan Pablo, Sofía y Ulises. Ellos podrán darle 3 votos a un jugador, dos votos a uno y un voto a otro.

Giuliano también tuvo el beneficio de fulminar a dos personas: a Santiago Algorta y

Quién fue descalificado de la prueba del líder en Gran Hermano

Juan Pablo, quien había sido líder hasta este martes 14 de enero, fue descalificado de la final de la prueba por hacer trampa. «No voy a decir nada porque me van a sacar por la giratoria. No hice trampa, ni me ayudaba en nada eso, evidentemente… a buen entendedor, pocas palabras», detalló el jugador notablemente frustrado por la decisión del Big.

Qué significa que habrá semana mixta en Gran Hermano

La séptima semana de Gran Hermano será nuevamente mixta. Esto quiere decir que la casa nominará en negativo y el público votará positivo. Ante esto, el juego quedará con los jugadores que mejor porcentaje de votos tengan afuera.

Traición, celos y venganza en Gran Hermano: la reacción de Chiara ante el regreso de Jenifer

A Giuliano se le juntó el ganado luego de que el publico eligiera que Jenifer Lauría vuelva a la casa, algo que no le cayó nada bien a Chiara Macuso, su examiga. Los celos se apoderaron de la jugadora y ahora parece haber activado el modo venganza.

Cuando Jenifer reingresó a la casa tras el voto del público, el shock de Chiara fue total. La jugadora se mostró incomoda en todo momento durante su gran bienvenida. Jenifer ingresó triunfal y fue directo a saludar su «enamorado» con un beso en la boca, sin embargo, mientras el joven no la veía ella hizo un gesto como si le clavara un puñal por la espalda.