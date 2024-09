China Suárez está pasando por un mal momento: ¿Qué le pasó?

La China Suárez preocupó a sus seguidores el pasado lunes tras publicar una imagen de una flor blanca, bajo la leyenda de «Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”. Ayer, la cantante volvió a publicar en sus historias y dio detalles sobre el mal momento que está atravesando.

La China Suarez: “Gracias por sus mensajes y por el amor”.

“Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”, escribió junto a una imagen de ella en la cama y agradeció el apoyo recibido por sus 6.5 millones: “Gracias por sus mensajes y por el amor”.

“Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador”, sostuvo la cantante y confesó que volvió a sus actividades para sentirse mejor: “Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”.

¿Qué le pasó a la China Suárez?

Si bien ella no reveló la causa de su tristeza, sus seguidores creen que se debe a la cantante sufrió una reciente perdida. Se trataría de su perro Apolo, quien batalló por semanas algunas complicaciones de salud, debido a su avanzada edad.