La China Suárez no quiso que su hija Rufina esté en la nueva ficción de Cris Morena: el importante motivo

La China Suarez contó los motivos por lo cual no dejó participar a su hija de lo nuevo de Cris Morena.

La China Suárez contó que Cris Morena convocó a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, para su nueva ficción, Margarita (Telefe). “Fue un rotundo no”, aseguró la ex Chiquitas y Casi Ángeles.

Agustina Cherri -que participó con Muna Pauls Cherri en el “Cris Morena Day”-, dijo que en varias oportunidades que la productora invitó a su hija a participar de sus ficciones. Sin embargo, la adolescente jamás aceptó porque tiene una vocación muy marcada en la música y no así en lo actoral.

Consultada por Clarín acerca de si con su hija más grande le pasó lo mismo, la China reveló: “Sí, me la pidió. Hace un par de años compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”.

Sobre la decisión, aclaró: “De Nico, de Rufi y mío. Pero fue anecdótico, porque a Rufi no le interesa. Mi mamá todavía me dice ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”.

El dato que Cris Morena ventiló sobre el romance entre la China Suárez y Nico Riera

Días atrás se desarrolló el Cris Morena Day en el Gran Rex, un evento organizado por Olga que reunió a varias figuras que triunfaron en las telenovelas creadas por la exitosa productora. Allí se hicieron presentes la China Suárez y Nico Riera, quienes fueron parte de Casi ángeles y vivieron un romance en la ficción y en la vida real. Y aunque para ellos la historia había quedado bien cerrada en el cofre de los recuerdos, la cazatalentos ventiló un dato escandaloso del noviazgo que los dejó muy mal parados ante los fans.

En pleno streaming, María Cristina de Giácomi -como figura en su partida de nacimiento- dio a entender que la parejita tuvo un final polemiquísimo, y disparó: “Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento”. Al escucharla, María Eugenia agregó: “Era mucho la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios”. Por último, le devolvió la gentileza a la empresaria con un palito que dio indicios de que entre ellas no existe un excelente vínculo como aparentan. “¿Pero Cris, vos no sos de pelearte no? Vos sos supertranquila”, mencionó filosa.

El amor entre los artistas duró tres años y nunca se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura. Sin embargo, al poco tiempo de distanciarse ella empezó a salir con Nacho Viale, a quien luego dejó por Nicolás Cabré, con quien se convirtió en mamá de Rufina.