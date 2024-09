La China Suárez y Lauty Gram cada vez más distanciados: La decisión de la actriz

La relación entre María Eugenia «La China» Suárez y Lauty Gram parece haber llegado a su fin. Si bien los tortolitos mantuvieron un perfil bajo durante los meses que duró el vínculo, algunos gestos mediante las redes sociales demostraron que están distanciados. Ni el cantante ni la actriz han hablado sobre la aparente separación.

El gesto de La China Suárez que probaría su inminente separación con Lauty Gram

La última vez que la China y Lauty Gram mostraron su amor en público fue en los Premios Gardel, en mayo, cuando el cantante aseguró en una entrevista que «pasabana mucho tiempo juntos». En dicho mes crecieron la especulaciones que aseguraban que Marcos Ginocchio había conquistado el corazón de Suárez y Gram era cosa del pasado.

Sin embargo, meses después los enamorados seguían dejandose comentarios tiernos en sus posteos de Instagram. El último fue en el mes de julio, cuando Lautaro subió una foto en la cama y la actriz le comentó: «¿Hay un lugarcito». Por lo que él respondió: «Para vos siempre».

Sin embargo, todo cambió en agosto, cuando el periodista Juan Etchegoyen aseguró que que el artista le había sido infiel a su novia con una joven tucumana. «Esa mujer se llama Julieta Di Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 35 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mi Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella», aseguró el periodista.

Las versiones de una separación se reforzaron días después cuando Lautaro dejó de seguir a Suárez en Instagram, aunque ella todavía lo seguía a él. Ahora, semanas luego del escándalo, la China también dejó de seguir a su ¿ex? pareja, por lo cual sus fanáticos asumieron que la relación llegó a su fin, a más de un año de su inicio.