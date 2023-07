«Circunstancias imprevistas»: encontraron a Johnny Depp inconsciente en un hotel

Johnny Depp viajó a Europa del Este para hacer una gira con su banda Hollywood Vampires, con el objetivo de enfocarse en su carrera como músico, tras el polémico y mediático juicio que le ganó a su exmujer, Amber Heard.

Pero el último recital lo tuvo que suspender porque, según trascendió, lo encontraron inconsciente en la habitación de un hotel de Budapest.

“Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas”, expresó la banda, mediante un comunicado en sus redes sociales, el mismo día en el que tenían que presentarse con un show.

Lo cierto es que los fans no llegaron a enterarse a tiempo y para el momento del recital ya estaba lleno el Papp László Budapest Sport Arena. Incluso algunos pensaron que se trataba de una broma. “Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde. Nadie pensó siquiera en el hecho de que Johnny Depp no participaría, un colega también instaló su micrófono”, dijo un allegado a la banda.

Qué pasó con Johnny Depp en Budapest

Según informó más tarde el diario húngaro Blikk, el show se suspendió porque Johnny Depp fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel de Budapest. Llamaron a emergencias y debió ser asistido por un equipo médico en el Hotel Corinthia.

“Todo lo que hemos escuchado es que Depp ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si había algo peor en él que simplemente exagerar como una estrella de rock”, manifestó un testigo de la situación.

El colapso del actor podría ser a causa de una sobredosis, según especularon los medios húngaros, que recordaron que durante el juicio contra su ex, el protagonista de Piratas del Caribe reconoció que consumió todo tipo de sustancias: “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando’’. Además, durante la tarde previa al recital, Depp fue visto tomando alcohol.

Esta noche tienen un show en Polonia. Habrá que esperar a ver qué ocurre con la presentación, si se hace o también debe ser suspendida.

