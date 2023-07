Cómo es el ritual con canela para potenciar y atraer el amor

La canela es un elemento que se usa mucho para atraer la prosperidad, la buena fortuna y la abundancia, según cómo se use o cuáles son las intenciones. Pero definitivamente es considerada la especia del amor, por su aroma embriagador y sus efectos afrodisíacos.

La canela era un elemento que en la antigüedad se consideraba un objeto de poder y se utilizaba mucho como regalo. Hacer un ritual para atraer o potenciar el amor no significa estar generando algo sobre una persona puntual, sino en el amor en general.

Nunca se sabe de quién puede llegar y cada persona tiene a alguien adecuado para conocer, que no siempre coincide con quien nosotros queremos. Los amarres nunca son buena idea, no es amor real, todo lo malo que les hacés a otros vuelve a vos multiplicado, esa relación no va a durar y será tóxica.

Baño de canela para atraer o potenciar el amor

Se recomienda hacerlo el primer día del mes. Se necesitan: 7 ramas de canela, 7 cucharadas de miel, media manzana roja y 1 litro de agua.

Cómo hacer: poner a hervir el agua y agregar todos los ingredientes (la manzana debe estar cortada en pequeños trozos). Hecho esto, apagar el fuego y dejar que el agua se enfríe. Ducharse con normalidad y verter la mezcla de los hombros hacia abajo, imaginando que el amor llega a tu vida o se multiplica. Mientras lo hacés decretá: “el amor abunda en mi vida”. Dejar que se seque de forma natural para que se absorba el baño. Se puede acompañarlo sahumando laurel.

Otra opción es también poner el líquido preparado del baño en un atomizador, para verter el agua sobre su cuerpo.

Hacer baños de canela también te va a ayudar a elevar tu poder vibratorio, te hacen sentir bien y atraen la buena fortuna. No importa en que fase de la luna esté en ese momento, lo podés repetir las veces que quieras durante el mes. Se trata de la intención que le pongas y creer que merecés que todo lo bueno llegue a tu vida es lo más importante para que así suceda.