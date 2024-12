Cómo está Homer El Mero Mero, tras su preocupante episodio de salud en «Parénse de Manos 2»

El rapero oriundo de Neuquén sufrió una descompensación durante la noche de jueves tras presentarse en «Párense de Manos«, uno de los eventos más esperados del año. Durante el show Homer se veía desorientado y alterado, hecho que preocupó a la audiencia. El streamer Coscu y el sello discográfico «Nocitamusic» salieron a aclarar qué sucedió: el músico está batallando con una adicción.

Coscu habló sobre la salud de Homer El Mero Mero: «la adicción con la que está luchando no lo dejó disfrutar»

Este jueves, el rapero Homer El Mero Mero se presentó en «Párense de Manos 2», el evento de boxeo que reúne a las figuras más importantes del streaming y las redes sobre el ring. Tras la pelea entre Flor Vigna y Manuela Quintero, el músico subió al escenario para interpretar dos temas.

Tanto durante como después del show los asistentes y fanáticos lo vieron desorientado y sumamente alterado. Al terminar de cantar el neuquino tuvo que ser contenido por el staff del evento hasta que se descompensó.

El famoso streamer Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, habló sobre la preocupante situación, ya que, aparentemente, él fue quien convocó al rapero para el evento.

«Quiero decirles a todos que Homer estaba pasando una semana muy mala. Muchos problemas personales con su familia. Y lo invitamos a cantar 2 temas, para despejarse y que disfrute. No saben lo feliz que estaba cuando le dije. De verdad me habló todo el día agradeciéndome», escribió el influencer en X (Twitter)

Luego, contó: «Me llamó ilusionado y feliz, me agradeció por la oportunidad pero los problemas, la presión, y obviamente una adicción con la que está luchando, no lo dejaron disfrutar como se merecía». «Pido apoyo y respeto para Homer. Es un tipazo«, concluyó la figura de Twitch.

Por su parte, «Nocitamusic», el sello discográfico del que forma parte el rapero, escribió en Instagram: «Esta recibiendo la atención necesaria y se encuentra bien. Gracias a todos por su preocupación».

Además, adjuntaron un comunicado enviado por parte del músico. “Sepan disculparme. Gracias a todos los que se están preocupando. Ahora voy a tomarme un tiempo que necesito para mi. Voy a volver más fuerte que nunca”, se disculpó el artista.