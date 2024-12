Yuyito González «tiene el boleto picado» en su relación con Javier Milei, aseguran

El presidente Javier Milei y la conductora Amalia «Yuyito» González enfrentan una crisis en su polémica relación y el mandatario estaría buscando la forma de separarse amigablemente de la exvedette, según informo Yanina Latorre en LAM. Los detalles del escándalo.

Crisis sin vuelta atrás entre Javier Milei y Yuyito González: «tiene el boleto picado»

Hace varias semanas que se instaló en los medios que la relación entre Javier Milei y Yuyito González no estaría en su mejor momento: «Viene de antes cuando fue al partido de polo, Milei. No fue con Yuyito y estaba Graciela Alfano, se empezó a hablar de un cruce peligroso«, detalló hace unos días Damián Rojo en «A la tarde», el programa que conduce Karina Mazzocco en América.

Y agregó uno de los momentos que habría molestado al entorno del mandatario: “Gente de la política dijo que el viernes hubo casi un escándalo con motivo del primer aniversario de Milei presidente en el balcón donde salió a saludar con los ministros y Karina Milei y Yuyito se enganchó, se metió donde no la habían invitado para seguir estos rumores de crisis”.

Por otra parte, la panelista Yanina Latorre hizo hincapié en la misma información que compartieron en «A la tarde» y sumó el plan que estarían armando desde el entorno del presidente. «A mí me dijeron que Yuyito tiene el boleto picado desde Casa Rosada. Alguien muy cercano a ellos me contó que de pronto ya no va a haber mudanza a Olivos. Me dijo que me fijara en las escenas del balcón, que fueron la semana pasada cuando estuvo este acto del gobierno», dijo.

Y agregó: «Me dijo que me fijara que Karina (Milei) la codeaba y le daba la espalda. Ella le arrancó un beso y eso no gustó. Él se sintió incómodo y estaba bastante molesto. Se va a ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima. Ella quería ir a la final del polo, hasta estaba previsto que fuera, pero a último momento la bajaron«.

«También cayó muy mal que salga al balcón. Era un acto político, tenían que ir los ministros con el Presidente, no ella. Parece que ella tenía una fantasía menemista y ahora la habría cumplido. Esta persona me dijo que Carlitos (Menem) se daba sus gustos y Javier (Milei) es de mantener los vínculos. Tiene el boleto picado», concluyó.

Con información de Noticias Argentinas.-