Cómo fue el rescate de Vilma, la cabra más famosa del mundo que es furor en TikTok

Vilma es de Neuquén y es la cabra más famosa del mundo. Hoy es furor en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde acumula más de 2 millones de seguidores. La cabra llegó a la familia Nacif luego de que la compraran en un lugar donde carneaban chivos para las fiestas de fin de año.

La idea de tener una cabra como mascota surgió de un pedido de Xiomara como regalo de sus 16 años. Es por eso que su papá, salió en busca de la mascota.

Cómo comenzó el rescate de Vilma, la cabra más famosa del mundo que es viral en TikTok

«No conseguíamos un lugar y la única solución de mi papá fue ir a buscarla a un lugar donde vendían chivos para carnear para las fiestas- fue justo antes de Navidad- en un lugar que se llama Barda del Medio», contó Camila Nacif, quien es la dueña de Vilma, junto con su hermana Xiomara.

Camila y Xiomara viven en Neuquén capital y a los pocos días que Vilma llegara a su casa decidieron subir un video a Tik Tok, momento en que la aplicación estaba en auge en medio de la pandemia, y sin buscarlo, las imágenes comenzaron a tener miles de reproducciones en pocas horas. Fue un antes y un después en sus vidas.

En el lugar donde se estaba Vilma había una fila enorme de gente. Le dijeron que querían una cabra, y entre todas, todas las cabras blancas, solo Vilma era negra, así que Xiomara sin dudarlo la eligió.

Todos iban a buscar un chivo carneado para comer en las fiestas de fin de año, pero Xiomara quería una cabra de mascota

«Un nene ágil con la soga agarró a la cabra del cuello y quiso prepararla para carnear, en un grito mi hermana le dijo que no, que la llevaban así y toda la gente nos miraba porque nos llevábamos la cabra viva en el auto. Llegó a su casa y solo gritaba, no paraba de gritar, llamamos al hombre y nos dijo que íbamos a tener que comprar otro chivo para que se sienta acompañada. Tenía pocos meses», relató la joven.

Fue tanto lo que gritaba que buscaron distintas formas de calmarla, hasta que se dieron cuenta que cuando estaba alguien acompañándola se tranquilizaba, fue así que empezaron a turnarse para cuidarla.

«Yo estudiaba de noche, me ponía con mis libros afuera en el patio y se callaba. Yo ya me había encariñado mucho y si bien era para mi hermana, la cabra me adoptó a mí como dueña, donde andaba ella estaba y si yo me iba no se calmaba.

Vilma, la compañera de Camila todas las mañanas

Hoy es mi compañera, todas las mañanas suena la alarma de despertador y va a ella a avisarme a la ventana», comentó Camila, quien tiene un amor incondicional para los animales, producto del Bullying que sufrió cuando era chica.