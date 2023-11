Conan O’Brien revolucionó la TV Pública: Presentó un informe de tránsito en Buenos Aires

El reconocido actor Conan O’Brien tiene revolucionada a Buenos Aires con su visita y recorridos por la Capital Federal, que incluyeron una invitación especial a la TV Pública donde, incluso, participó como presentador del programa «Mañanas públicas» que conduce Ernestina Pais.

En los últimos días, las redes sociales han mostrado a Conan O’Brien visitando el país, por lo que se sacó fotos con distintas personas del ambiente y eligió la TV Pública para ser protagonista dando un informe del tránsito en Buenos Aires en español.

«Tenemos un nuevo pasante! Un tal @ConanOBrien se suma a #MañanasPúblicas para darte el estado del tránsito. Preparate un mate y acompañalo en su primer día» publicaron en las redes sociales de la TV Pública, divertidos.

Según indicaron los seguidores del comediante, Conan O’Brien acostumbra a visitar diversos programas de los países en los que se encuentra, para compartirlo después en su propio show en Estados Unidos.

Se sabe que Conan O’Brien tiene una estrecha relación con Viggo Mortensen y admiración por el Papa Francisco, quienes lo convirtieron en un verdadero hincha del “ciclón”, es decir, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, cancha a la que fue de visita en sus últimos días.

Quién es Conan O’Brien

Conan O’Brien es un reconocido comediante, escritor, productor y presentador de televisión estadounidense, que destaca por su estilo único de comedia que combina ingenio, humor autocrítico y un toque absurdo.

O’Brien se hizo famoso como escritor y productor de programas de comedia, pero alcanzó el estrellato como presentador de late-night talk shows: su carrera en televisión despegó cuando fue seleccionado para suceder a David Letterman como conductor de Late Night with Conan O’Brien en 1993. El programa se emitió en la cadena NBC y fue aclamado por su enfoque innovador, además de introducir nuevos elementos cómicos.

Posteriormente, Conan O’Brien fue anfitrión del programa The Tonight Show with Conan O’Brien en 2009, pero su mandato fue breve debido a desafíos en la programación de la cadena. Después de dejar The Tonight Show, O’Brien inició su propio programa de entrevistas, Conan, en TBS, donde continuó deleitando a su audiencia con su estilo humorístico distintivo.