Coti Romero habló de su ‘beso’ con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano

Durante las últimas horas circuló el rumor de que Coti Romero y Marcos Ginocchio, los ex integrantes de Gran Hermano 2022, habrían tenido un affaire. Sin embargo, el ganador del reality desmintió estas versiones.

En este sentido, el periodista Ángel De Brito fue quien reveló que Coti y Marcos se habrían besado en una fiesta y la correntina lo confirmó. “Besos en un AFTER #Coti #Marcos. Spoiler”, escribió el conductor de LAM en “X” (Ex Twitter).

Coti, quien participa del streaming del Bailando 2023, jugó un juego de confesiones con Marcelo Tinelli y el conductor reveló que la correntina se besó con un ex compañero de Gran Hermano. “Hoy es día de confesiones. Hoy Coti me dijo ‘me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo’”, reveló.

Tras esta revelación, Coti aseguró que no revelaría quién fue el participante, pero Ángel De Brito soltó la noticia: “Coti picoteó en un after, no me hagas que no, Al ganador de Gran Hermano”.

Tras esta confirmación, le consultaron cómo besa el ganador de Gran Hermano 2023 y Coti aseguró: “Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente. Besa bien”.

La reacción de Marcos Ginocchio luego de las declaraciones de Coti Romero

Luego de que Coti Romero confirmara que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, el ganador de GH 2023 salió a desmentir esta versión. “Cuando estábamos en el aeropuerto vi algo de lo que dijo Coti, pero me parece que lo dijo en joda la prima porque sino no entiendo”, confesó Marcos en un vivo en su cuenta de Instagram.

El ex participante de Gran Hermano aseguró que esto se trataría de un malentendido o una broma por parte de su ex compañera. “Me parece que lo dijo en joda porque con ‘la Prima’ nunca nada”, sostuvo el modelo.

Con información de Noticias Argentinas.