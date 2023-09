«¿Chapa bien?»: la pregunta que incomodó a Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en PH

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, ambos exGran Hermano, se vieron involucrados en un inesperado momento en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe.

Todo ocurrió cuando Andy Kusnetzoff planteó una pregunta un tanto particular al ganador del reality. «¿Ella chapa bien?», disparó el animador.

Los finalistas de Gran Hermano fueron invitado al ciclo televisivo y allí- obviamente- se les consultó por su relación.

Luego de que ambos aclararan que eran buenos amigos, Andy, en tono humorístico, le preguntó directamente a Marcos si Julieta «chapa bien».

«No sé, vamos a tener que preguntarle a Lucca (Bardelli)», dijo Marcos, en referencia al exnovio de Julieta, que entre risas, respondió: «¡No!».

MARCOS SIN FILTRO

Paula Chaves habló de su pelea con Zaira Nara en PH

Paula Chaves habló a fondo de su pelea con Zaira Nara. La modelo estuvo de invitada en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe, y allí toco públicamente el distanciamiento que ambas mantienen, luego de ser amigas.

«Lo mío con Zaira es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte«, dijo Paula- un tanto incómoda- en el programa de Andy Kusnetzoff.