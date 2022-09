Cuáles son las señales que la mamá de El Noba asegura recibir

La trágica muerte de El Noba, referente del estilo Cumbia 420, generó gran tristeza entre sus familiares y seguidores, quienes eligieron despedirlo con su música y diversas anécdotas en redes sociales. Su mamá fue quien recorrió los medios de comunicación, a la espera de un milagro que lo salvara.

Vanesa Aranda se convirtió en la cara visible de su hijo en medio de su lucha por sobrevivir, y también le da voz hoy luego de su partida.

Por eso, no llamó la atención cuando ella contó que recibe «señales» de El Noba, a quien mantiene cerca en sus pensamientos durante el día a día.

“Yo hasta el día de hoy tengo esa sensación que en cualquier momento entra por la puerta diciéndome ´hola viejita´, como me decía él pero yo todavía no lo soñé” afirmó Vanesa en los últimos días, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

La sorpresiva muerte del cantante aún mantiene en shock a la mujer, quien aseguró que «hay amigos y primos que me dicen que lo soñaron y que está bien, me dicen eso, me escriben y me dicen que lo soñaron y que estaba re lindo«.

«Yo todavía no lo soñé. Tengo esa sensación que en cualquier momento aparece en mi casa y por más que me digan que estoy loca yo siento eso igual que con el celular y sus mensaje«, agregó.

Y cerró: “Todo lo que sea en referencia a mi hijo y para recordar a mi hijo me parece perfecto y siempre lo voy a tener presente, él decía que quería sonar en todos lados para que no se olviden de él”.

Cabe recordar que semanas atrás se viralizó un video en redes sociales que conmovió a sus seguidores: un fanático se acercó a la tumba del artista y confirmó que escuchó su voz. El momento quedó registrado y provocó gran debate sobre su presencia sobrenatural.