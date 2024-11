¿Cuánto cobró Pampita por visitar el living de Susana Giménez?

Carolina «Pampita» Ardohain visitó el living de Susana Giménez este domingo y, si bien el resultado de la charla no fue el esperado por parte de la diva de los teléfonos ni del público, se conoció públicamente que la modelo cobró una cifra millonaria para ser parte del prime time nocturno de Telefe, tal como se había especulado sobre su presencia en las últimas semanas. ¿Cuánto cobró la expareja de Roberto García Moritán para visitar a la blonda conductora?

¿Cuánto cobró Pampita por visitar a Susana Giménez en Telefe?

Así, se supo que Pampita cobró una suma millonaria por sentarse en el living de Susana Giménez, una nota que Telefe ya había prometido en varias ocasiones y que, incluso, la modelo aseguró que no iba a pasar recién separada de su ahora exmarido, Roberto García Moritán.

Según informaron en Socios del Espectáculo este lunes, por El Trece, Pampita habría cobrado unos 30 mil dólares de parte de la producción de Susana Giménez y de Telefe para hablar por primera vez de su divorcio con el empresario gastronómico, a pesar de que la nota no fue tal como se esperaba.

«Vamos a decirlo en potencial, para evitar las cartas documentos que podrían venir» indicó Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo. «La producción dijo ‘Susana le va a ir sacando las cosas’» agregó el periodista sobre su información, con fuentes del entorno de ambas divas.

Sin embargo, la suma que se le habría pagado a Pampita para visitar a Susana Giménez no sorprendió a los espectadores de la entrevista. Es que la modelo aseguró que sigue con mucho trabajo para sostener a su familia: «no voy a perder el tiempo vigilando a una persona adulta, si no quiere estar que no esté» indicó la entrevistada en su diálogo con la diva de los teléfonos.

«Viajo mucho. Trabajo mucho en Chile, voy a hacer una campaña muy grande. Ahora empezamos a hacer invierno también. Y el viernes me voy a Tailandia con una marca. Es trabajo, estoy feliz y agradezco estas oportunidades. Estoy ahorrando para el futuro de mis hijos, quiero darles lo mejor y me encanta trabajar» concluyó Pampita sobre su actualidad laboral.