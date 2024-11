Pampita visitó a Susana Giménez y habló sobre su ruptura con Roberto García Moritán: «Destruyó todo»

La modelo argentina Carolina «Pampita» Ardohain visitó el living de Susana Giménez y además de contar detalles de su carrera laboral, habló sobre su ruptura con Roberto García Moritán, el padre de su última hija Anita. «Se destruyó todo», aseguró.

Ante la insistente pregunta de la diva de los teléfonos, Pampita habló sobre el estado de su relación con Roberto García Moritán con quien tuvo una ruptura polémica tras cinco años de relación. Si bien la modelo se mostró renuente a dar detalles del por qué de su divorcio, dio algunas breves declaraciones al respecto aunque primero le pidió a Susana que no lo llamara «estúpido» en televisión.

«Yo no estoy peleada con nadie, yo quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida«, comentó Pampita.

Susana Giménez: qué dijo Pampita sobre su divorcio con Roberto García Moritán

«Yo me quedo siempre con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Además de este matrimonio, está Anita que es un regalo para mi», aseguró la modelo y agregó: «Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer sana un montón de cosas. Para mi es el infinito el agradecimiento que le voy a tener a Rober por Anita».

Susana Giménez si bien sostuvo que «cada uno sabe cómo son las vivencias en una pareja», intentó ahondar más en la causa del divorcio después de recordar cómo surgió el amor entre Pampita y Moritán hace cinco años. Pampita hizo un repaso de cómo surgió la propuesta de casamiento que fue luego de tres meses de noviazgo y señaló que si bien se pudo ser «rápido», es algo de lo que no se arrepiente.

Sobre el momento en que llegó la separación, Pampita no quiso puntualizar sobre quién toma esta decisión pero si aclaró que «fue una bomba». «Fue una bomba que cayó de repente, explotó todo por el aire, volaron los pedazos para todos lados y no se pudo pegar más nada», comentó y agregó: «No es que hay uno u otro, cuando pasa algo muy fuerte que rompe todo, no hay vuelta atrás es así de simple».

La diva de lo teléfonos no quiso quedarse solo con esta respuesta y le volvió a consultar a la modelo si hubo infidelidad o algo que rompió la relación, a lo que Pampita respondió afirmativamente: «Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo de que estaba todo bien de que íbamos a estar el resto de la vida juntos, de que era un proyecto para mi soñado».

Ardohain evitó dar detalles porque aseguró que desde la casa la estaban viendo sus hijos y no quería «hablar mal de nadie».

Pampita con Susana Giménez: celos, confianza, una relación rota y el resurgimiento de un nuevo amor

La modelo habló sobre su personalidad y contó que en su momento fue una persona celosa, pero no así en su última relación con Moritán. En este sentido resaltó lo importante de la confianza para mantener una relación y aseguró que ella es una persona que confía en sus relaciones.

«Yo no pierdo el tiempo en revisar nada de nadie. No voy a perder el tiempo vigilando a una persona adulta. El que no quiere estar conmigo la puerta esta ahí», sostuvo.

Susana Giménez le preguntó si existía la posibilidad de volver con el ex-político y si bien el momento fue incómodo, la modelo dijo que ya está divorciada hace dos meses y que está esperando los papeles que sale en días. Además para sentenciar de que la relación ya se terminó, adelantó que está «conociendo a alguien».

«Apareció una persona que me está haciendo muy bien y no quiero perder la oportunidad, pero igual sigo transitando el proceso de separación», comentó.