Dady Brieva contó que estuvo a punto de operarse con Aníbal Lotocki: «Me salvé»

Dady Brieva reveló que estuvo a punto de operarse con el polémico cirujano Aníbal Lotocki. Días atrás Mariela Anchipi, pareja del exMidachi, contó que se había operado con el principal apuntado por la muerte de Silvina Luna.

Si bien destacó que su mujer no tuvo complicaciones de salud, Dady Brieva si se mostró afligido por la muerte de Mariano Caprarola, quien también murió producto de las complicaciones renales que tuvo, luego de la intervención de Lotocki.

“Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era como el padrino de mis hijos. Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la Moda y me pegó fuerte”, contó Dady al programa de América A La Tarde.

Segundos después Dady Brieva contó que él también estuvo a punto de operarse con Aníbal Lotocki: «Yo soy un pelotudo, no soy un ser normal, y me quería hacer. No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”.

El reemplazo de Dady Brieva en Midachi

Miguel del Sel y El Chino Volpato se preparan para el retorno a los escenarios sin Dady Brieva. En las últimas horas se supo quien reemplazará al exMidachi.

La obra teatral tendrá lugar en Villa Carlos Paz y contará con la presencia de Pablo Nebot, conocido artísticamente como Richard Laffite, que se desempeña como mago.