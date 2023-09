Dady Brieva explicó por qué no volvió a Midachi, con una referencia a Neuquén

Dady Brieva no estará en esta temporada, con Miguel del Sel y Chino Volpato. Foto: Gentileza Instagram @dadybrievaoficial

Dady Brieva no será parte del espectáculo, que harán en el verano Miguel del Sel y el Chino Volpato, sus compañeros de Midachi. El humorista reveló el motivo que lo llevó a no integrar el elenco que se presentará en Villa Carlos Paz.

«Cuando era el Mundial (Qatar 2022) fuimos a comer a lo del Chino (Volpato), ahí no sabíamos cómo hacerlo. Yo planteé que tengo hijos chicos y que estoy para otra cosa”, dijo Dady Brieva.

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), sostuvo que «armar Midachi no es así nomas… son 50 personas, 40 personas, son bailarines, son músicos, son dos colectivos de línea con un semi-remolque para salir de viaje y amortizar esa plata sale 800 mangos el kilómetro de un rodado por la ruta de aquí a Neuquén…y qué sé yo, entonces, hay que subirse y no bajar y yo ya estoy viejo para subirme y no bajar”, explicó.

Además, en la nota televisiva, resaltó lo que significa para él el trío teatral. «Nosotros somos una familia, cumplimos 40 años, con el tiempo uno se da cuenta de ciertas cosas que en el fragor de la dinámica no se da cuenta en la lucha cotidiana y para mí los Midachi y mis dos compañeros, que los amo profundamente, a medida que pasan más el tiempo más cariño y más ternura les tengo”, destacó Brieva.

Quién reemplazará a Dady Brieva en Midachi

Tras la ausencia de Dady Brieva, se conoció quién lo reemplazará y acompañará a Miguel del Sel y el Chino Volpato.

Desde Crónica informaron que en el lugar del humorista estará Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como “El Mago sin Dientes”.

Además estará el cubano Mauricio Jortack y se sumarán un grupo de bailarines.