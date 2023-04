Dady Brieva, desilusionado con el peronismo: «Cristina, ¿por qué no hablás? Decí algo»

Dady Brieva dijo que se siente desilusionado por la falta de conducción en el peronismo. El actor hizo un análisis en su programa de C5N mientras entrevistaba al padre Paco Olveira.

“Siento que no movemos la aguja. La verdad es que yo no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado, la verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”, introdujo el conductor en medio de la interna del Frente de Todos.

“Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos… de decir de todo (…) Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”, agregó Brieva.

“Hay que seguir apostando al encontrarnos, a salir a la calle, a no resignarnos y seguir apostando a eso”, había planteado el cura antes de que Dady tomara la palabra.

Dady Brieva contó por qué es peronista

Dady Brieva volvió, semanas atrás, a la televisión con su programa Peronismo Para Todos, los domingos por la noche, por la señal C5N. En el primer programa aprovechó la oportunidad para contar cómo fueron sus inicios en el peronismo y el por qué de su militancia.

“Este programa está buscando su vuelta, pero básicamente trata de que tengamos humor el domingo, de despertar la ilusión, la esperanza de épocas pasadas, de épocas lindas, de revitalizar ese modo peronista que a veces está, por nosotros mismos, influenciado, somos como manchas venenosas. Y a veces está bueno remover un poco ese ADN peronista, esa cosa de un momento de felicidad”, había dicho en su momento.