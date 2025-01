Dakota Goth habló sobre L-Gante: «es un chico maquiavélico»

Dakota Goth fue entrevistada por Intrusos, luego de que se filtrara un audio en el cual la influencer dejaba muy mal parado a L-Gante, tras haber compartido un fin de semana a su lado en Mar del Plata.

Dakota reveló secretos de su corta relación con L-Gante

«¿Qué es lo que te angustia a vos y qué es lo que te pone mal de esta situación del desenlace con L-Gante?», le preguntaron y la modelo respondió que vivió momentos muy difíciles: «Me puso en situaciones donde una mujer nunca tendría que estar, me sentí usada y me puso en situaciones de peligro, con gente totalmente fuera de sí, inclusive él, no me sentí cuidada para nada, me sentí abandonada».

«¿Qué opinás de L-Gante con Wanda nuevamente?«, le consultaron y ella contestó que no le interesa su vida sentimental: “No me importa su relación realmente, me parece extraño que hayan vuelto después de las cosas que él me decía de ella, él me decía que él estaba agradecido de que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla, que sólo le servía mediáticamente, que a él ya no le atraía físicamente, quería a alguien joven a su lado, por algo me llevó a mí”.

«Nos estábamos conociendo, se puede decir, pero realmente no es la persona que pensé que era, delante de una cámara se ve una cosa y a cámara cerrada es otra cosa. Me atrevo a decir que usó violencia psicológica y emocional por las situaciones en las que me puso, no me cuidó para nada, hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, me dejó sola. No sé quiénes eran, le pedí por favor vámonos porque me siento mal, tengo miedo que me pase algo, por favor le pedí y me dijo que no», contó Dakota.

«No por ser famoso o por tener dos cadenas de oro voy a permitir que me trate mal, lo digo en el nombre de todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia, yo realmente me sentí violentada, yo lo ayudé en todo caso, lo ayudé en algo que él me pidió, la mejor, pero me sentí totalmente destratada», aseguró.

Dakota Goth sobre Wanda Nara: «Siento que es una mujer más usada por él»

«No me gustaría volver a hablar con él, sí me gustaría una disculpa y lo único que puedo decir por la clase de gente que estuve rodeada en Mar de Plata, es que hago responsable a Elián Valenzuela de cualquier cosa que me pueda pasar físicamente a mí o a mi familia. No le tengo miedo, pero tuve miedo en Mar de Plata», detalló.

Sobre Wanda Nara, la influencer opinó: «Siento que es una mujer más usada por él, porque más allá de ser narcisista, creo que es un chico maquiavélico que no le importa los sentimientos de las personas, igualmente fui ingenua yo al creer que una persona que no cuidó ni respetó a la madre de su hija, pueda respetarme a mí».