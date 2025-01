L-Gante: «A Wanda la sigo amando»

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, ofreció un show en Mar del Plata y viajó acompañado por Dakota Gotth, una joven morocha despampanante.

L-Gante se mostró interesado en volver con Wanda

“Vinimos juntos, lo conozco hace un tiempito, nos llevamos bien, obvio”, declaró la modelo erótica a Puro Show, pero se quedó en silencio cuando le consultaron si estaba iniciando un romance con el cantante.

Por su parte, L-Gante se mostró más cerca de volver con Wanda que de iniciar algo con Dakota. No descartó que la conductora de Bake Off Famosos viajara a la Costa para visitarlo y mencionó que continúan hablando todos los días.

«Wanda me dijo que iba a venir a la Costa, estuve en su casa buscando un par de cosas que había dejado ahí. Hay chances de todo. Cuando uno toma un distanciamiento por las buenas, no hay ningún problema, charlé un poco con ella y me fui», afirmó el artista.

Sobre la relación de Mauro Icardi y La China Suárez dijo: «Me parece perfecto matar los rumores y que vayan a algo concreto».

Sobre su paso por Mar del Plata, el músico dijo que fue un poco de «fiesta, descanso y pasarla bien. Tendría que ser muy loco para salir de una relación y ya estar en otra. A Wanda le deseo que se resuelva lo más rápido, yo estoy para la gente que quiero».

El cronista de Puro Show le preguntó si a Wanda la ama y él respondió con un contundente «sí».