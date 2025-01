Dakota Goth apuntó contra L-Gante: «Me terminaste re usando»

Tras anunciar su separación de Wanda Nara, L-Gante se mostró muy a gusto con una modelo y vendedora de contenido llamada Dakota Goth, a tan solo días de separado. La breve aparición que tuvo la influencer en los medios no fue del todo grata y estalló en contra el cantante, acusándolo de haberla “usado” y de no cuidarla.

El contenido del audio que la modelo le envió a L-Gante

En Intrusos, la periodista Karina Iavícoli compartió un audio que Dakota le mando a Elián Valenzuela tras haber pasado juntos un fin de semana en Mar del Plata. En el mensaje, la modelo demuestra su malestar ante lo vivido tras ser señalada como “su nueva pareja”.

“¿Qué onda con vos, boludo? Al final me terminaste reusando, me están matando de todos lados, me están llamando por teléfonos de miles de números, no sé de dónde sacaron mi teléfono, me están tratando de gato, de puta, yo no soy ni gato, ni puta tuya, ni de nadie. Creo que te quedó bastante clarito eso”, decía Dakota con un fuerte enojo.

En el audio, la modelo sacó a la luz el plan prearmado del cantante para pasar desapercibido en la guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara: «Vos mismo me dijiste que esto te servía, todo esto, que yo te servía para limpiarte de Icardi, porque había pagado un par de jueces, que qué sé yo, para no caer en cana«.

Y agrega: “Si tanto te serví para eso, tampoco dejes que la gente me bardee. Encima te pones a compartir historias, me hacés quedar como una pelotuda. Tenés que pensar un poco en la otra persona”.

“Aparte, en Mar de Plata me hiciste pasar unos momentos horribles, re de mierda en el boliche cuando te fuiste, cuando te estaban por pegar, no sé qué pasó ahí. Me dejaste sola, boludo, sabiendo que yo había ido con vos. Me dejaste re tirada en el after también. No sé para qué carajo me llevaste si te ibas a comportar así. Encima ni siquiera sos capaz de pedir disculpas. Capaz estás tan volado todo el tiempo que no te das cuenta de que si llevas a una persona con vos la tenés que cuidar mínimamente”, concluyó.