Los motivos por los cuáles el padre de L-Gante decidió alejarse del cantante: «A Elián lo borré»

El padre de Elián «L-Gante» Valenzuela, Miguel Ángel Prosi, decidió desaparecer nuevamente de la vida de su hijo y contó los motivos en un audio. Cuando Miguel Ángel se separó de Claudia Valenzuela, no estuvo presente en la infancia de Elián, pero en los últimos años había logrado revincularse. Sin embargo, ahora volvieron a tomar distancia.

La palabra del papá de L-Gante

En un audio que envió al streaming Bondi Live, el padre del músico manifestó: “A Elián lo borré ya hace más de una semana. Soy el único pelotudo que se hace problema para que no le lleguen problemas”.

“Estos son todos una manga de pelotudos. Elián, la mamá, las hermanas…”, aseguró Prosi en el audio.

El periodista Santiago Riva Roy sumó que el padre de L-Gante afirma que gracias a él su hijo no está tras las rejas: “Hablando de él, me decía: ‘Elián está libre gracias a mí. Él siente que, no es gracias a Payarola, el estudio de abogados que tiene actualmente Elián. Él dice que Payarola toma la causa casi resuelta. ‘Gracias a mi, Elián no está preso’”.