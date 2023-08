Daniela Celis, ex Gran Hermano, confirmó que está embarazada: «Van a ser gemelos»

Después de una ola de versiones y trascendidos, Daniela Celis confirmó que está embarazada de Thiago Medina, su pareja y excompañero en Gran Hermano, el reality de Telefe en el que ambos se conocieron.

“Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa, chicos: No me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos, van a ser gemelos”, anunció la joven, en el programa de streaming Fuera de Joda, que también integran otros ex participantes del ciclo.

«Siempre soñé con este momento, siempre quise ser madre«, reveló Daniela, al tiempo que afirmó que no esta conviviendo con Thiago en este momento

Antes de comunicar que va ser mamá, la ex «hermanita» protagonizó un confuso momento al aire en el programa, cuando se quebró en vivo y debió dejar su silla, para sorpresa de sus compañeros. Sin embargo, tras ello, regresó y confirmó la noticia.

Desde hace algunas semanas, los rumores sobre un embarazo habían ganado fuerza, especialmente por la información que aportó la periodista Pilar Smith en sus redes sociales.

No obstante, no fue hasta este jueves, cuando Celis, quien inició su relación con Medina dentro de la casa «más famosa del mundo», dio a conocer su embarazo, en este caso de gemelos, junto al joven de 19 años.