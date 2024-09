Dave Grohl y una impactante confesión: Tuvo una hija por fuera de su matrimonio y se convirtió en escándalo

En un inesperado anuncio, el líder de la banda de rock Foo Fighters, Dave Grohl confesó que tuvo una hija por fuera de su matrimonio. El artista lleva más de 20 años casado con Jordyn Blum, con quien tuvo tres hijas Violet de 18 años, Harper de 15 y Ophelia de 10. Grohl desactivó los comentarios en la publicación y no ha dado más declaraciones al respecto.

Dave Grohl confesó que le fue infiel a su esposa: «Voy a hacer todo para ganarme su perdón»

Este martes 10 de septiembre el músico Dave Grohl apareció en su cuenta de Instagram con un sorpresivo anuncio: fue padre de una hija, pero la madre de la niña no es su esposa. «Recientemente me he convertido en padre de una hija nacida por fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre amoroso y apoyarla» confesó Grohl.

«Amo a mi esposa y a mis hijos y voy a hacer todo lo que pueda para ganarme su confianza y su perdón. Agradeceremos su consideración hacia todas las niñas involucrados mientras superamos esto juntos» concluyó el posteo. El cantante no hizo más comentarios ni aclaró cual es su relación actualmente con la madre de su nueva hija.

Dos de las hijas del artista, Violet y Harper, han desactivado sus cuentas de Instagram tras el anuncio de su padre, manteniendose desconectadas de las redes. Por su parte, la actual esposa del músico no ha hablado con la prensa ni comentado en las redes al respecto.

Dave Grohl lleva casado más de 20 años con Jordyn Blum, con quien siempre tuvo un matrimonio de «bajo perfil» debido a que ella no forma parte del mundo del espectaculo. Sin embargo, el artista asistió a la ceremonia de los Grammys 2023 con sus tres hijas y su esposa.

En una entrevista con la revista TIME en el año 2009, luego del nacimiento de su segunda hija, Dave habló sobre lo importante que eran sus hijas para él. «Cuando tenes hijos ves la vida con otros ojos. Sentis el amor de una forma más profunda y compasiva. Es inevitable que eso se transfiera a mi forma de componer canciones» expresó.

El cantante deberá volver a presentarse en vivo con los Foo Fighters el próximo 29 de septiembre en el festival Soundside de Estados Unidos, con el nuevo baterísta de la banda, quien esta reemplazando a Taylor Hawkins tras su trágica muerte.