Lollapalooza Argentina anunció su line up para el 2025: Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool y Justin Timberlake entre los headliners

El festival organizado por DF Entertainment anunció un sorpresivo line up para su edición 2025.

Tras una larga espera y múltiples pista difundidas en una búsqueda del tesoro, la edición porteña del festival de Chicago anunció su line up para la edición aniversario por los 10 años. Todas las sorpresas en la grilla del Lollapalooza Argentina 2025 y las grandes ausencia que decepcionaron a los fanáticos.

Los headliners del Lollapalooza Argentina y las grandes ausencias en la grilla

Tras una búsqueda del tesoro por la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de Gran Buenos Aires, donde los fans revelaron pistas para descifrar el line up, finalmente llegó el gran día. El Lollapalooza Argentina reveló su grilla para marzo del 2024 con Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool , Shawn Mendes, Rufus Du Sol y Justin Timberlake entre sus principales figuras.

La banda de pop argentino Tan Biónica también esta entre los headliners, siendo la primera banda argentina en los 10 años del festival en ocupar este rol. Entre los principales artistas nacionales que se encuentran en la grilla esta Nathy Peluso, Wos, La K’onga Catriel y Paco Amoroso, por segunda vez consecutiva en el Lolla, Chita, Lichi, y BB Asul.

Por su parte, Los Ángeles Azules pasaran por San Isidro para aportar la cuota de cumbia de todos los años. Girl In Red, The Marías, Parcels, Foster The People, entre otros, llevaran el indie por el que se conoce al festival.

Rufus Du Sol, Zeed y Charlotte De Witte están entre los muchos artistas de electrónica con los que suele contar el festival. Mientras que Nessa Berrett y Tata Mc Rae acompañarán a Olivia Rodrigo para aportar el pop en esta edición. Por su parte, Sepultura y Tool serán las únicas bandas para el público metalero del festival.

En los últimos días desde el Lollapalooza revelaron varias pistas y «teasers» que emocionaron a los fans y los pusieron a especular. Una de las grandes bandas que los fanáticos se decepcionaron al no ver en la grilla es a Green Day, ya que múltiples pistas fueron interpretadas como referencia a la banda punk estadounidense.

Otros nombres muy esperados fueron los de Lana Del Rey y Eminem, quienes ya tocaron en el festival con anterioridad y no visitan nuestro país hace años. Por su parte, muchos especularon con la llegada de las «chicas superpoderosas» del pop actual: Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Charli XCX. Sin embargo, ninguna se presentará en la décima edición del festival.