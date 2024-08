Matt Damon se refirió a presión mediática que sufre Ben Affleck: ¿Qué dijo?

Matt Damon compartió, en una reciente aparición en el Radio Times Podcast, su opinión sobre la presión mediática que sufre su amigo Ben Affleck desde siempre. Damon quién tuvo una carrera paralela a la de Affleck desde el éxito de ‘Mente Indomable (97%)’, expresó su sorpresa y empatía por el constante escrutinio al que es sometido Affleck.

“A pesar de que, hace 25 años, la cultura de los tabloides estaba en su apogeo, las revistas me ignoraban”, dijo Damon en el pódcast Radio Times, en una entrevista para promocionar la película Incitadores, que coprotagoniza con Casey Affleck, hermano de Ben.

Matt Damon mostró su admiración por la capacidad de su amigo y colega para manejar la presión mediática a lo largo de los años. Damon, quien es una figura prominente en Hollywood desde los años 90, ha señalado que tuvo la suerte de no enfrentarse al mismo nivel de escrutinio que su amigo Affleck.

