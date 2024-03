Se cumplen 2 años de la muerte de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters: cómo fue su último show en Argentina

Oliver Taylor Hawkins falleció un 25 de marzo de 2024 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tenía 50 años. Fue encontrado muerto en su habitación de hotel en el Four Seasons, luego de haber tenido una sobredosis.

Hawkins fue el baterista de la legendaria banda Foo Fighters, una de las más influyentes del rock de los 90s. También tuvo su paso por la banda de Alannis Morissette, Sylivia y Sass Jordan. Era padre de 3 hijos: Oliver Shane, Annabelle y Everleigh Hawkins.

«La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil» anunciaron desde los redes sociales de la banda de rock estadounidense.

Ese mismo día tenían que presentarse en el Festival Estéreo Picnic, algo que por supuesto nunca llegó a concretarse. El baterista tenía un historial de problema de adicción: en el año 2001, a sus 29 años, tuvo una sobredosis que lo llevó a estar más de una semana en coma.

Tiempo después, Dave Grohl, cantante y compositor de la agrupación, confesaría en una entrevista que le escribió una canción a Hawkins sobre ese episodio. «En el disco acústico hay una canción que es para él llamada “On the Mend”. La escribí cuando él estaba en coma por sobredosis. Es sobre Taylor, nunca le he dicho que es para él. Es una canción de amor que habla sobre un amigo moribundo”contó Grohl.

Tristemente, él no fue el único amigo que le tocó perder al músico de forma trágica. Dave fue el baterista de Nirvana, cuyo icónico vocalista, Kurt Cobain, falleció en 1994 luego de quitarse la vida.

Meses después de la muerte Taylor, el 31 de diciembre, la banda despidió el año en sus redes sociales.

«Sin Taylor, nunca nos hubiéramos convertido en la banda que éramos, y sin él, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro. También sabemos que ustedes, los fanáticos, significaron tanto para Taylor como él para ustedes. Y sabemos que cuando los volvamos a ver, y pronto lo haremos, él estará allí en espíritu con todos nosotros todas las noches” escribieron.

En junio del año pasado, los Foo Fighters regresaron con un nuevo disco titulado «But here we are» (Y sin embargo, aquí estamos). Quien tomó el lugar en la batería fue el experimentado Josh Freese: tocó con Nine Inch Nails, Guns N Roses y The Offspring.

6 días antes de su muerte, Hawkins se presentó en el Lollapalooza Argentina

Taylor se presentó con los Foo Fighters en nuestro país en tres ocasiones: en el año 2012 llenaron dos Monumentales, luego en 2018 en el Quilmes Rock y en 2022 en el Lollapalooza Argentina.

6 días antes del fallecimiento de Hawkins la banda se presentó en el Hipódromo de San Isidro para dar un recital inolvidable para el público argentino. En el show que se extendió por horas, tocaron todos los clásicos de la banda: desde «The Pretender» hasta «Learning to Fly».

Pero no solo deleitaron al público con una larga lista de temas propios sino que también tocaron varios covers de prestigiosas y queridas bandas. «My generation» de The Who, Blitzkrieg Bop de Los Ramones y Gonna make you sweat de C+C Music Factory.

Sin embargo, el cover más emotivo fue el que tuvo a Hawkins de protagonista con «Somebody to Love» de Queen. En ese momento, el músico mostro que no solo sabía lucirse en la batería sino también con su voz.

«Quiero mucho a Dave Grohl. Estaría llevando pizzas si no fuera por él. Estaría de jefe de departamento del Guitar Center si no fuera por él” expresó Taylor sobre su amigo antes de comenzar a cantar.

La banda cerró su último show en Argentina de más de 2 horas con «Everlong», el eterno clásico lanzado en 1997.