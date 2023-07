Desafiante, Jey Mammon contó qué hará si gana el Martín Fierro

Jey Mammon reapareció con una entrevista y contraatacó a Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció meses atrás por abuso sexual. Allí también confirmó que irá a los Premios Martín Fierro 2023.

“A los Martín Fierro me invitó Telefe”, afirmó Mammon en una entrevista con Luis Ventura para el programa Secretos Verdaderos. “Estoy contratado hasta fin de año, mas no en pantalla”, dijo el conductor respecto de su relación con Telefe, que lo licenció tras el escándalo.

Luego, al ser consultado sobre dónde se sentará en la entrega de los premios, el denunciado animador contestó: “Me siento en la mesa de La peña de Morfi”. Además confirmó que si el programa que gana una estatuilla subirá al escenario.

«¿Y qué haces? ¿Murguita o vas al micrófono?”, le consultó Ventura, haciendo referencia a si tomará la palabra.

“Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La Peña de Morfi?”, le consultó a Ventura. “El año pasado”, respondió el periodista. Y Algo molesto Jey Mammon expuso: «¿Y yo qué estaba haciendo, murguita el año pasado?”. “No, eras conductor”, contestó el entrevistador. Y Mammon remarcó: “Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Te quiero decir que con esto yo no era uno que estaba ahí un ratito”.

“Entonces vas a hablar”, afirmó Ventura. “Obvio que voy a hablar”, aseguró Mammon y aclaró: “Pero no estoy con esto desafiando”.

“Primero quiero agradecerle a Aptra y te tengo que agradecer a vos porque instalaste el tema mediáticamente”, sumó respecto a su presencia en los premios.

“¿Y por qué te iba a dejar afuera? explicame”, retrucó Ventura. “Que sé yo, que me lo expliquen los que pueden pensar que me pueden dejar afuera. Hay un debate en la sociedad. Hay gente que dice ‘tiene que ir, no tiene que ir’”, cerró Jey.

En Intrusos, el programa de América, Jey Mammon había confirmado que irá a los Premios Martín Fierro 2023. Mucho se especulaba con su presencia, luego de la polémica que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto.

«El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden«, había declarado.