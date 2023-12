Desesperado pedido de los amigos de Ian D’Angelo, el colaborador de Masterchef que murió

El mundo de la televisión se encuentra conmocionado por la muerte de Ian D’Angelo, exparticipante del programa «El gran premio de la cocina», en El Trece, y quien fue parte del equipo de MasterChef Celebrity, en Telefe.

Ian D’Angelo tenía 24 años, y fue hallado ya sin vida en su casa de Caseros, tras sufrir un infarto el último lunes. Por esta razón, los amigos del muchacho hicieron un desesperado pedido en redes sociales, en medio de la conmovedora despedida.

Es que los amigos de Ian D’Angelo publicaron un video en redes sociales, donde solicitaron ayuda para su funeral. «Si te hizo reír en algún momento, dejanos tu colaboración para poder despedirlo como se merece» indicaron sus allegados.

Y agregaron en esa publicación: «A todos ellos, aunque sean $100 que salgan de tu corazón, ayuda a colaborar para poder enterrar al hermano como se debe”.

Antes de morir, Ian D’Angelo se desempeñaba como chef y trabajaba en el restaurante La casa de la Villa, en Villa Devoto. Su último posteo en redes sociales, subido hace una semana, estaba dedicado a su gran pasión: la cocina.

Qué le pasó al cocinero Ian D’Angelo

El exparticipante de «El gran premio de la cocina» y de «Masterchef» Ian D’Angelo murió este lunes, a la edad de 24 años. Fue hallado sin vida en su casa y se cree como principal hipótesis que sufrió un infarto.

La preocupación de su entorno comenzó el lunes, cuando no se presentó a trabajar y no dio explicaciones de su ausencia. Incluso, se supo, sus amigos no tenían novedades de su paradero desde el fin de semana.

Ante la falta de respuestas, una de sus amigas, llamada Natacha, llegó en compañía de otro joven a la casa del cocinero y como no respondía, entraron por el techo. Una vez dentro, lo encontraron tirado en su cama.