Emilia Mernes no pudo disfrutar romper un récord y lloró en vivo: ¿Qué paso?

Este martes la cantante Emilia Mernes, simplemente conocida como Emilia, fue al programa «Perros de la calle» transmitido por Urbana Play. La cantante de Nogoyá esté teniendo un gran momento en su carrera: tiene 8 canciones entre las 50 más escuchadas en Spotify Argentina y agotó 10 shows en 10 horas.

Sin embargo, en sus propias palabras: «su alegría no estaba completa». El conductor del programa, Andrés Kusnetzoff, le preguntó que era el éxito para ella y Emilia rompió en llanto porque Roma, su perrita, se intoxico y tuvo que ser internada.

“No es todo lo laboral, que te vaya increíble. Que yo lo valoro muchísimo y lo agradezco toda mi vida porque trabajé mucho por esto. Me rompí demasiado el lomo. Pero no me sentía completa porque había una parte de mí que me faltaba, que era mi compañera” aclaró la cantante.

Afortunadamente Emilia aclaró que la intoxicación no fue algo grave y que Roma fue dada de alta ese mismo día pero que aún así sintió una gran mezcla de emociones por todo lo sucedido.