Después de 11 años, los Jonas Brothers llegaron a la Argentina y las fans ya se los cruzaron en una parilla

El mundo de los más fieles seguidores de los hermanos Jonas se detuvo este miércoles 24, ya que llegó el día más esperado por ellos, la llegada del trío a la Argentina. Después de 11 años de su última visita los músicos arribaron al país para dar un increíble show y algunos fans tuvieron la dicha de poder cruzarlos.

Los Jonas Brothers regresaron a tierras argentinas como parte de su gira “Five Albums. One Night. The World Tour” para reencontrarse con sus fanáticos con una seguidilla de conciertos en Buenos Aires. Joe, Kevin y Nick darán el jueves 25 el primero de sus shows en el Arena y sus seguidores no pueden soportar tanta ansiedad.

Como era de esperarse, los hermanos al igual que miles de artistas internacionales, no perdieron la oportunidad de visitar una parrilla argentina. Fanáticos del grupo mostraron en sus redes sociales como los tres artistas ingresaban a la famosa parrilla «Don Julio» ubicada en el barrio porteño de Palermo.

🚨 Los Jonas Brothers ingresando a la famosa parrilla porteña Don Julio pic.twitter.com/soLVhjOhtb — Jonas Brothers Argentina (@JonasbArgOrg) April 24, 2024

Nick, Joe y Kevin bajaron de la camioneta en la que fueron trasladados y decenas de fanáticos los estaban esperando en la puerta del lugar. La euforia de los seguidores se hizo sentir y el instante en que los hermanos sonreían y saludaban a algunos quedó capturado en videos que no tardaron en viralizarse.

🇦🇷 Son REALES 🥹 pic.twitter.com/fqk3q0yXNF — Jonas Brothers Argentina (@JonasbArgOrg) April 24, 2024

La última visita de los Jonas Brothers a nuestro país

La ultima vez que la banda de los hermanos responsable de hits como «Sucker» y «What a man gotta do» visitó Argentina fue hace 11 años. En aquella oportunidad tocaron en el estadio Ferro Carril Oeste en Buenos Aires y en Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

La agrupación tuvo sus primeros éxitos como «S.O.S» y «When you look me in the eyes» en la compañía Disney. Luego protagonizaron junto con Demi Lovato la película «Camp Rock» que los catapultó a la fama.