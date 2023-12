Vuelven los Jonas Brothers a la Argentina ¿Cuándo salen las entradas?

La banda de ex chicos Disney saldrá de gira el año que viene celebrando el lanzamiento de su quinto disco. El tour será de escala mundial y hará varias paradas en Latinoamérica: Perú, Chile, Colombia, Brasil, México y Argentina.

En nuestro país darán su show en el Movistar Arena el 25 de abril y esta siendo organizado por la productora DF Entertainment.

¿Cuándo salen las entradas?

Las entradas ya están a la venta pero solo si tenes tarjeta Santander, ya que la primer preventa esta siendo realizada solo para usuarios de ese banco. El precio de estas primeras entradas es de 45.000 pesos. Se desconoce aún cuanto saldrán durante la venta general.

La preventa general sale mañana viernes 15 a las 10 de la mañana en la pagina del estadio: movistararena.com.ar. Se recomienda entrar a la página algunos minutos o incluso una hora antes debido a que hay que hacer «fila virtual».

La última visita de los Jonas Brothers a nuestro país

La ultima vez que la banda de los hermanos responsable de hits como «Sucker» y «What a man gotta do» visitó Argentina fue hace 11 años. En aquella oportunidad tocaron en el estadio Ferro Carril Oeste en Buenos Aires y en Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

La agrupación tuvo sus primeros éxitos como «S.O.S» y «When you look me in the eyes» en la compañía Disney. Luego protagonizaron junto con Demi Lovato la película «Camp Rock» que los catapultó a la fama.