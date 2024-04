Desvincularon a Julián Labruna del show de Fátima Flores: ¿qué pasó?

Julián Labruna empezó a trabajar con Fátima Florez en 2015 y fue parte de sus proyectos durante 4 años. Tras un parate, volvió a incorporarse en su elenco en el 2021 y regresó nuevamente en 2024.

La obra fue un éxito durante la temporada de verano en Mar del Plata y, ahora en Semana Santa volvieron a «la feliz» pero esta vez Labruna no fue convocado para acompañar a la actriz durante sus shows. ¿Qué pasó?

“No lo sé bien. A mí en realidad no me echaron porque no estoy contratado”, expresó el humorista en el programa Socios del Espectáculo que se emite por El Trece.

“Me sorprendió porque no me lo esperaba porque hicimos una temporada exitosa en el verano. El espectáculo funcionaba bien, el vínculo era bueno, humanamente nos llevábamos bien”, agregó.

Además, Labruna contó: “Guillermo Marín me dijo que no tenía nada personal conmigo. Yo tuve algunos encontronazos con él. Yo hace 10 años que trabajo con Fátima y trato de defender lo mío de la mejor manera”.

El humorista recordó lo cruces que tuvo por su monólogo. “A mí me dijeron que tenía que cortar mi parte por una cuestión de duración de la obra, y después me contaban los segundos que me pasaba con el monólogo. Cuando logré ajustarlo me quedé afuera”, sostuvo.

“Mi relación con Fátima sigue siendo buenísima. Es más estuve hablando todos estos días con ella”, manifestó respecto a su vínculo con la actriz.

Ante la consulta de si la humorista cambió desde que está de novia con el presidente Javier Milei, julián respondió: “Perdió un poco de vida social, nosotros antes íbamos a cenar todas las noches”, indicó.

“Ahora era todo sistema burbuja, ella llegaba con sus custodios, iba al camarín, hacía la función y se volvía al hotel. Ni siquiera iba a comer”, subrayó.

Con información de Revista Pronto