Día Mundial de los Faros: ¿por qué se conmemora hoy?

El Día Mundial de los Faros se conmemora este jueves con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia en la señalización marítima y se trata de un homenaje a las edificaciones situadas en paisajes espectaculares frente a grandes océanos que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta.

Día Mundial de los Faros: historia, función y los más emblemáticos de Argentina

Los faros son grandes construcciones en forma de torre, poseen un sistema de iluminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro, útiles en la navegación nocturna y, generalmente se ubican en las entradas de los puertos, islotes y costas rodeadas de arrecifes.

Este día mundial surgió inicialmente en Estados Unidos para conmemorar la firma de la Ley para el Establecimiento y el Apoyo de Faros, Balizas, Boyas y Muelles Públicos aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en 1789, mientras que luego varios países se adhirieron a esta celebración, denominándola «Día Mundial del Faro» o Lighthouse Day.

Actualmente, el Sistema de Hidrografía Naval de la Armada Argentina registra un total de 62 faros operativos distribuidos a lo largo del extenso litoral atlántico. Catorce de ellos fueron declarados Monumento Histórico Nacional, lo que da cuenta de su valor simbólico y arquitectónico y uno de los más reconocidos es el Faro Recalada a Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, inaugurado en 1906 y aún en funcionamiento.

Durante el siglo XX, con el auge del comercio marítimo y la navegación costera, se construyeron nuevos faros en puntos clave del territorio, como el Faro de San Jorge en Península Valdés y el Faro de Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, una de las señales más australes del país, mientras que otros de los faros emblemáticos son el Faro de Punta Mogotes en Mar del Plata y el del Fin del Mundo en el sur argentino.

El faro más antiguo del país está en Patagonia

Con 137 años de servicio, el Faro Río Negro, ubicado en el balneario El Cóndor, a 20 minutos de Viedma, es el faro en funcionamiento más antiguo de la Argentina y el más longevo de la Patagonia. Desde 1887, mantiene su luz encendida, guiando a navegantes y cautivando a turistas de todo el mundo.

Su ubicación privilegiada, en la entrada del Camino de la Costa, lo convierte en un destino ideal para una escapada playera, con tranquilidad y opciones para practicar deportes de viento. Desde su torre se pueden apreciar paisajes únicos: la unión del río Negro con el océano Atlántico.

En 2017, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y su fachada luce el escudo azul de la ONU, símbolo de protección internacional para bienes arquitectónicos históricos.

El faro tiene una estructura cilíndrica blanca de 16,5 metros de altura, con una torre de 64 escalones y una lámpara de 1000 watts cuya luz alcanza hasta 32 kilómetros, con una intermitencia de 10 segundos. Su sistema de iluminación fue evolucionando desde aceite hasta tecnología moderna.

Hoy, los faros como este no solo guían embarcaciones: se han convertido en verdaderos atractivos turísticos, celebrados por su valor histórico, simbólico y cultural.

Algunos datos curiosos acerca de los faros

Su denominación proviene del nombre de la isla de Pharos, ubicada frente a Alejandría.

El faro más antiguo del mundo se construyó en la ciudad de Alejandría (Egipto) hace unos 2.400 años, con una altura de 134 metros. Forma parte de una de las Siete Maravillas del Mundo.

La Torre de Hércules es considerado el faro romano más antiguo de la historia de la humanidad, que se encuentra actualmente en funcionamiento.

Loa faros más famosos del mundo