Día del Niño 2025: Nueva fecha oficial para celebrar en Argentina

Tras un pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), el gobierno de Javier Milei formalizó el cambio de fecha para los festejos del Día del Niño 2025, en una decisión que busca dinamizar la actividad del sector y potenciar las ventas de cara a la celebración. Te contamos todos los detalles de la nueva disposición.

Cuándo se festeja el Día del Niño 2025: La resolución oficial

Recientemente, el gobierno de Javier Milei oficializó la fecha del Día del Niño para el tercer domingo de agosto de cada año, en respuesta a un pedido impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que celebró la medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 562/2025.

Matías Furió, presidente de la entidad, explicó que la iniciativa tuvo como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural” y con un “profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La decisión del Estado nacional busca evitar las confusiones generadas por las distintas denominaciones que se venían utilizando en provincias y municipios, y brindar “coherencia institucional” a una jornada tradicionalmente celebrada por familias, comercios y organizaciones sociales.

Cuándo se festeja el Día del Niño 2025: CAIJ inicia una campaña solidaria

En el marco de la conmemoración, la CAIJ también lanzó una campaña solidaria de donación de juguetes, que comenzó con la entrega de 300 unidades en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, destinadas a niñas y niños internados que atraviesan distintos tratamientos.

Según informaron desde la cámara empresaria, esta acción solidaria continuará en hospitales pediátricos de todo el país y en comunidades del interior como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y el espíritu solidario, que dio origen al Día del Niño en la década de 1940.

