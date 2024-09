¿Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron?: la picante frase de la Tora Villar que despertó sospechas

Durante el programa de streaming Antes que Nadie de Luzu TV, Diego Leuco y Lucila la Tora Villar, enfrentaron las las especulaciones sobre sus respectivas relaciones amorosas, y ambos aprovecharon el espacio en para aclarar los rumores que circularon durante los últimos días.

Diego Leuco a la Tora: ¿Vos estás en pareja, Tora?

Diego Leuco le consultó a la ex Gran Hermano si estaba en pareja, porque lo había visto en los medios. Entonces, la rubia explicó que ella no había expuesto nada y, acto seguido, le devolvió la pregunta al conductor. «¿Vos también volviste? Porque también lo vi en todos lados», insistió. Entonces, la respuesta de Leuco fue tajante y decidió cerrar el tema con Sofía Martínez. «Bueno, pero no. No es verdad», sentenció.

Durante el programa, en el que la ex GH fue conductora invitada reemplazando a Yoyi Francella, se dio un momento inesperado cuando el periodista decidió preguntarle a su compañera si estaba en pareja, haciendo referencia a una historia de Instagram en la que La Tora aparece junto a Pablo Arnoletti, el baterista de la banda uruguaya Márama. «¿Vos estás en pareja, Tora? Vi que subiste una Historia«, lanzó el conductor de La Peña con tono curioso.

A lo que la influencer, con un toque de humor, respondió: «Yo no subí nada«, generando la primera sorpresa en la mesa, que compartía con Mica Vazquez y Martín ‘Trinche’ Dardik. Ante su respuesta, Leuco, sin querer dejar el tema, agregó: «Ah, porque viste que los medios mienten entonces«. Y fue ahí cuando La Tora hizo un chiste que causó risas: «Es IA (Inteligencia Artificial)«, refiriéndose a la foto que desató los rumores.

La Tora a Diego Leuco: «¿Vos también volviste?»

El conductor de Luzu TV no se quedó atrás y cerró el tema afirmando: «Bueno, pero salió en todos lados», mientras La Tora aprovechaba para devolverle la pregunta y hacer referencia a los rumores que lo vinculan con su ex, la periodista Sofía Martínez: «¿Vos también volviste? Porque también lo vi en todos lados«.

Con una sonrisa, Leuco negó cualquier tipo de reconciliación: «Bueno, pero no. No es verdad«. Ante esta respuesta, su compañera Mica Vazquez no dudó en remarcar la astucia de La Tora al devolverle la pregunta: «Está bien cómo te la devolvió«, comentó entre risas, destacando el divertido pero tenso momento que se vivió al aire.

Con información de Pronto