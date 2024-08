Lucila ‘La Tora’ Villar hizo un fuerte descargo por su nominación a los Martín Fierro

El miércoles la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas dio a conocer las ternas y los nominados a la nueva edición de los Martín Fierro que premiará lo mejor de la televisión abierta del último año. Como de costumbre, hubo polémica por los nombres elegidos por APTRA.

Premios Martín Fierro: una nominación que generó polémica

Lucila Villar, más conocida como La Tora, fue nominada a la categoría “Revelación” por su participación en La noche de los ex’s, programa donde los ex participantes de Gran Hermano analizaban a los nuevos protagonistas del reality.

Su selección despertó críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación al considerarla “muy nueva en la televisión” para estar nominada. Inclusive, la acusaron de ‘acostarse’ con alguien para obtener el logro.

El descargo de La Tora: “Estoy re enojada

Ayer, durante su streaming Fuera de joda, La Tora se refirió a las críticas y realizó un fuerte descargo: “Estoy re enojada porque en un programa desde ayer están con si que lo merezco o no, que tiene que estar otra persona… Amigos, yo no me puse y si le quieren decir a alguien díganle a otra persona”.

“Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana», sostuvo y se dirigió a quien desató los rumores de que le habrían dado la nominación por otras razones más que su trabajo: «Y al productor que dijo ‘¿a quién se estará cogiendo La Tora?’ A tu vieja boludo».

«Estoy re enojada, porque siempre a las mujeres se nos mata y me da bronca”, sostuvo mientras se le quebraba la voz.

“Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, defendió su nominación.

Luego, la ex hermanita agradeció a quienes se acercaron a felicitarla por haber logrado el reconocimiento: Gracias Ángel de Brito, Pepe, Fefe, a mi jefe, Santi del Moro que tuvieron palabras hermosas conmigo. Me quedo con la gente que me conoce porque no pueden decir ni A”.