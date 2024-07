Coti Romero le contestó a la Tora Villar, tras confirmar su relación con Nacho Castañares: «Elegí ser egoísta, pido disculpas»

"No puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré y no lo voy a ocultar" afirmó Constanza.

Este fin de semana los exparticipantes de Gran Hermano, Coti Romero y Nacho Castañares, confirmaron su relación, algo que desató un escándalo que involucra a otros exhermanitos. Lucila «La Tora» Villar, expareja de Nacho y Alexis «El Conejo» Quiroga, ex de Coti, no están nada contentos con la noticia.

COTY LE RESPONDIÓ A LA TORA Y HABLÓ DE SU RELACIÓN CON NACHO



"No me voy a hacer cargo de eso [..] para mi tiene razón pero que más quiere que haga? pido disculpas pero realmente me enamoré [..] elegí ser egoista [..] dios acomodará las cosas como tienen que ser"#LAM https://t.co/9yNHLo3Maz pic.twitter.com/6lXxIUTn5P — TRONK (@TronkOficial) July 2, 2024

Por un lado, «El Conejo» dejó de seguir a su amigo en Instagram, poniéndole punto final a la amistad que supieron construir cuando eran participantes de Gran Hermano. Por otro lado, Villar afirmó: «Hace dos semanas me decía que me quería, que era la amiga y después se hace la viva, pero bueno, eso es mambo de cada uno”.

La respuesta de Coti: «Le pido disculpas si le dolió»

Tras el anuncio de la parejita y las contundentes palabras de Lucila «La Tora» Villar, LAM habló con Coti y la influencer habló sobre el escándalo.

«Yo en su momento lo dije... nosotros no éramos amigas, pero si yo la consideraba amiga, y seguramente ella en su momento a mí me habrá considerado amiga también» comenzó explicando la correntina, contradiciéndose. «Éramos compañeras, pero no voy a salir a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. Pero ¿Qué más quiere? Yo le di la razón, le pido disculpas si le dolió, si le molestó en algún momento» pidió perdón Constanza.

«No puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré y no lo voy a ocultar. Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, no lo voy a ocultar más» confesó la exjugadora de Gran Hermano. «Antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir un poco más de tiempo, espacio, y pasó así. Estoy re contenta y re feliz” contó.

“Uno cuando empieza a sentir algo por alguien más hay veces que no lo puede frenar. Puedo decidir no hacerlo, pero también yo sufrí un montón y es como que en un momento dije ‘Bueno, por fin conozco a alguien que es que me trata bien, que es buena buena gente’ porque todos saben que Nacho es increíble» reflexionó Romero.

«Nacho es re buena persona y todo. Y también me permití sentir… Yo no digo que me comporté bien, para mí también me comporté mal, pero bueno… elegí ser egoísta” concluyó.