Diego Leuco y Sofi Martínez: la teoría de Flor de la V sobre por qué no blanquean la separación

Diego Leuco no fue muy claro al referirse a la relación que lo une a Sofi Martinez, razón por la cual se desataron las especulaciones.

Flor de la V se aventuró a dar su opinión y los motivos económicos que provocaron la actitud del conductor al referirse a la periodista deportiva. Leuco contó en el programa al ser consultado por Sofi que “estoy muy tranquilo, o sea, no estoy de novio, pero estoy bien”.

Diego Leuco está pronto a estrenar su conducción junto a Lizy Tagliani, «La Peña de Morfi».

“Son temas que por ahí, no quiero discutir públicamente el detalle. Cuando empezamos a entrar en detalles, siento que son charlas muy íntimas, que no son para tener acá”, se excusó Diego al negarse a profundizar.

Sobre el tema la conductora del programa intrusos dijo: “Para mí no quieren confirmar la separación, no quieren decir ya está”, Laura Ubfal le dio la derecha a la conductora al explicar que “lo que pasa es que tenían campañas conjuntas porque hasta después de separados. La verdad es que vendían mucho Diego Leuco y Sofi Martínez”.

“Les iba bárbaro juntos. Había campañas buenísimas y si vos mirabas sus redes, tenían un montón de campañas publicitarias juntos”, aclaró Laura.

La panelista insistió en que “evidentemente tenían contratos, que hay que respetarlos y entonces hasta que no llegó un tiempo no quisieron blanquear que estaban separados porque la verdad que vendían y mucho”. “En lo afectivo, no están más juntos. Esto es real, pero bueno”, cerró Ubfal.

Sofía Martínez «se cansó y ahora no quiere saber nada con volver»

Tras 2 años de relación, los periodistas Sofía Martínez y Diego Leuco rompieron su vínculo en diciembre del año pasado. Según contaron en «Socios del Espectáculo» los conductores fueron «amantes» durante unos meses hasta que decidieron romper relación de forma definitiva.

“Fueron novios, se separaron, quedaron como amantes en esa nebulosa en la que se empantanan dos que no pueden cortar y cada tanto tienen encuentros íntimos y ahora rompieron para siempre. Ya ni roce hay, nada, ni van a volver. Están separadísimos» contó Rodrigo Lussich en el programa transmitido por El Trece.