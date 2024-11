Dillom criticó a los Latin GRAMMY por celebrarse en Estados Unidos: «Me parece curioso»

Este jueves 14 de noviembre se celebraron en Miami, Estados Unidos, una nueva edición de los Latin GRAMMY. Artistas de gran talla como Karol G, Anitta, Mon Laferte, Becky G, Carlos Vives, Truenos y muchos otros asistieron a la ceremonia a la que habían sido nominados. Entre ellos estaba el «super rapero nacional», Dillom, quien llegó a la alfombra roja con un contundente mensaje.

Dillom se fue con las manos vacías pero se llevó todas las miradas

El rapero Dylan León Masa, mejor conocido como Dillom asistió a los Latin GRAMMY el pasado jueves. El artista estaba nominado por su aclamado disco «Por Cesárea», en la categoría mejor álbum de música alternativa, donde además competía con el argentino Wos.

Lamentablemente, el gramófono dorado en dicha categoría no vino para Argentina, sino que voló para Chile, ya que ganó Mon Laferte con su disco «Autopoiética». Sin embargo, el artista logró captar la atención de todos en la alfombra roja con su look.

Dillom asistió a la premiación con una camisa que decía «GRAMMY Latinos en USA…». Una periodista le consultó por su look y el rapero se limitó a decir: «Es una observación. Me parece curioso que los premios latinos sean en Estados Unidos pero es solo una observación». El look del interprete despertó debate en las redes sociales y se hizo viral rápidamente.

Nathy Peluso, la argentina que más premios se llevó a casa

Nathy Peluso se convirtió en la mujer nacida en argentina con más premios ganados en la historia de los Latin GRAMMY, empatando con Mercedes Sosa.

La artista ganó en las tres categorías que fue nominada: mejor video musical, mejor canción alternativa y mejor canción de rap/hip hop. La banda porteña Conociendo Rusia fue premiada en la categoría mejor canción pop/rock, por su tema «5 Horas Menos”, colaboración con Natalia Lafourcade.

El productor Bizarrap se fue a casa premiado en la categoría a mejor performance de música electrónica latina por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ (Tiësto Remix). Al subirse al escenario, el músico recordó a su amiga Shakira y le deseo suerte en la gira que está por comenzar.

Soledad Pastorutti también se sumó a la lista de ganadores luego de obtener el galardón a mejor álbum folclórico por “Raíz, Nunca Me Fui”. Por su parte, Diego Schissi Quinteto ganó el Grammy al mejor álbum de tango.

El rapero oriundo de La Boca, Trueno, fue premiado por su hit “Tranky Funky” en la categoría a mejor fusión/interpretación urbana, canción que tuvo la oportunidad de interpretar sobre el escenario. Sin embargo, en un confuso episodio, terminó festejando su triunfo desde afuera del lugar.

“El primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios. Estoy acá en la vereda tomando un mate. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina en la casa”, dijo el interprete en un vídeo de Instagra,