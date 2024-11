Revelaron los nominados a los GRAMMY’s 2025: Nathy Peluso, la única argentina en esa lista

Este viernes la «Recording Academy» dio a conocer a todos los nominados a los GRAMMY’s 2025. La lista está integrada por varios artistas cuya presencia era previsible, sin embargo, también hubo algunas ausencias que dejaron a los fans descontentos. Beyoncé fue seleccionada 11 veces este año, convirtiéndola en la persona más nominada en la historia de los premios. Además, Nathy Peluso es la única argentina que podría recibir el gramófono en esta edición.

Lo más destacado de los GRAMMY’s 2025: Quiénes se llevaron más nominaciones

Los GRAMMY’s, la premiación musical más importante de Estados Unidos, reveló a los nominados en todas las categorías. La mayor sorpresa para nuestro país es que Nathy Peluso podría ser premiada en la categoría «Mejor Álbum Latino Alternativo» por su disco «GRASA». La cantante de 29 años es la única argentina que integra las listas este año.

Si bien durante los últimos meses hubo contundentes rumores que aseguraban que Dillom y Emilia Mernes podrían ser elegidos por la academia, la intérprete de «Mafiosa» está sola en la tanda.

La persona con más apariciones en las categorías de este año es Beyoncé, cuyo disco «Cowboy Carter» rompió las listas de streaming, se convirtió en un favorito de los fans y fue altamente alagado por la critica. La cantante fue seleccionada 11 veces, convirtiéndose así en la persona más nominada en la historia de los GRAMMY, un total de 99 veces.

Las nuevas «Chicas Super Poderosas del Pop», Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX coparon las categorías más relevantes. Las dos primeras con 6 nominaciones y la intérprete inglesa con 7. Carpenter y Roan integran las cuatro tandas más importantes: álbum del año, mejor artista nuevo, grabación del año y canción del año.

Como ya es costumbre, Taylor Swift también fue seleccionada por su más reciente disco, «The Tortured Poets Department», en 5 categorías. Hubo dos ausencias que molestaron a los fanáticos de la música pop. Si bien la interprete Ariana Grande fue elegida tres veces este año, muchos esperaban que su último disco integrara las cuatro tandas principales y no fue así.

Un proyecto que fue excluido por completo es «Radical Optimism» de Dua Lipa, hecho que decepcionó a sus seguidores, a pesar de no haber sido un disco bien recibido por el público general ni por la critica.

Todos los nominados en las categorías más importantes

Mejor Pop Solista

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli xcx – Apple

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Mejor Disco Pop Vocal

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Mejor Nuevo Artista

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor Dúo Pop

Gracie Abrams & Taylor Swift – Us

Beyoncé & Post Malone – Levii’s Jeans

Charli xcx & Billie Eilish – Guess

Ariana Grande, Brandy & Monica – The Boy Is Mine

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Mejor Grabación de Dance Pop

Madison Beer – Make You Mine

Charli xcx – Von Dutch

Billie Eilish – L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]

Ariana Grande – Yes, And?

Troye Sivan – Got Me Started

Mejor Álbum de Rap

J. Cole – Might Delete Later

Common & Pete Rock – The Auditorium, Vol. 1

Doechii – Alligator Bites Never Heal

Eminem – The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Future & Metro Boomin – We Don’t Trust You

Mejor Canción Rap

Rapsody feat. Hit-Boy – Asteroids

Kanye West & Ty Dolla $ign feat. Rich The Kid & Playboi Carti – Carnival

Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar – Like That

Kendrick Lamar – Not Like Us

GloRilla – Yeah Glo!

Canción del Año

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish – Birds of a Feather

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Taylor Swift & Post Malone – Fortnight

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Mejor Disco R&B

Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Lalah Hathaway – Vantablack

Muni Long – Revenge

Lucky Daye – Algorithm

Usher – Coming Home

Mejor Presentación Country

Beyoncé – 16 Carriages

Jelly Roll – I Am Not Okay

Kacey Musgraves – The Architect

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Chris Stapleton – It Takes A Woman

Mejor Canción para Serie/Película:

Ain’t No Love In Okhlahoma

Better Place

Can’t Catch Me Now (Olivia Rodrigo)

It Never Went Away

Love Will Survive

Disco del Año

André 3000 – New Blue Sun

Beyoncé- Cowboy Carter

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Charli xcx – Brat

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest…

Grabación del Año

The Beatles – Now and Then

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli xcx – 360

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Taylor Swift & Post Malone – Fortnight

Mejor Presentación de Música Africana

Yemi Alade – Tomorrow

Asake & Wizkid – MMS

Chris Brown feat. Davido & Lojay – Sensational

Burna Boy – Higher

Tems – Love Me Jeje

Mejor Disco Country

Beyoncé – Cowboy Carter

Post Malone – F-1 Trillion

Kacey Musgraves – Deeper Well

Chris Stapleton – Higher

Lainey Wilson – Whirlwind

Mejor Presentación de Rap

Cardi B – Enough (Miami)

Common, Pete Rock & Podnuos – When The Sun Shines Again

Doechii – Nissan Altima

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

GloRilla – Yeah Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Mejor Vídeo Musical

Taylor Swift & Post Malone – Fortnight

A$AP Rocky – Tailor Swif

Charli xcx – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

Mejor Presentación R&B

Jhené Aiko – Guidance

Chris Brown – Residuals

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Muni Long – Made For Me (Live On BET)

SZA – Saturn

Mejor Canción R&B

Kehlani – After Hours

Tems – Burning

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Muni Long – Ruined Me

SZA – Saturn

Mejor Álbum Latino Alternativo

Compita del destino – El David Aguilar

Pa’ Tu Cuerpa – Cimafunk

Autopoiética – Mon Laferte

Grasa – Nathy Peluso

¿Quién Trae Las Cornetas? – Rawayana